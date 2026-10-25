Boca consiguió una victoria clave ante Independiente en el Libertadores de América y se mantuvo al frente de la tabla anual. Facundo Herrera definió el clásico con un cabezazo a los 42 minutos del segundo tiempo, cuando el encuentro entraba en su tramo final. El equipo de Rodolfo Arruabarrena llegó a 54 puntos y quedó a dos partidos de asegurar el primer puesto.

El gol nació de un córner ejecutado por Sebastián Villa hacia el primer palo. Herrera se anticipó a la marca de Juan Miguel Arrayago y, con un movimiento similar al de una palomita, desvió la pelota hacia el arco. Santiago Mele reaccionó tarde y no logró evitar el tanto que le dio el triunfo al conjunto visitante.

La victoria permitió que Boca recuperara el lugar que Rosario Central le había quitado de manera transitoria con su triunfo frente a Huracán. A falta de dos fechas para el cierre, el Xeneize depende de sus propios resultados: si gana los dos encuentros que le quedan, será campeón de la tabla anual.

El próximo compromiso será el Superclásico ante River, previsto para el domingo a las 15.00 en La Bombonera. Una semana después, también como local, Boca cerrará la fase regular frente a Defensa y Justicia. Así, disputará los dos partidos decisivos de esta pelea ante su público.

Argentinos Juniors es el único equipo que puede alcanzar sus 54 unidades en esta fecha. El Bicho recibirá el martes a Independiente Rivadavia, otro de los protagonistas del certamen. Boca cuenta con una ventaja en la diferencia de gol, el criterio previsto para desempatar si dos equipos terminan con la misma cantidad de puntos.

Para Herrera, el cabezazo tuvo además un valor personal: fue su primer gol en 13 partidos con la camiseta de Boca. El defensor de 20 años, conocido como Jagger, había debutado en la goleada por 4 a 0 frente a Recoleta, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Desde aquella presentación, se ganó un lugar junto a Lautaro Di Lollo en la zaga central. Los problemas físicos de Ayrton Costa y Marco Pellegrino le abrieron una oportunidad que aprovechó para afirmarse en el equipo. Ante Independiente, a su participación defensiva le sumó una intervención en el área rival que terminó por resolver el clásico y dejó a Boca en una posición favorable para afrontar el cierre.