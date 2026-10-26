Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 por primera vez en su carrera y también recibió el Trofeo Gerd Müller como máximo goleador de la temporada. El delantero de Bayern Múnich y de la selección inglesa fue el principal protagonista de la ceremonia realizada en Londres, que recibió la gala por primera vez.

El atacante terminó por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal en la disputa por el máximo reconocimiento individual. Lionel Messi también integró el grupo de los diez primeros. Kane sucedió a Ousmane Dembelé, ganador de la edición de 2025, y recibió el galardón de manos de Ronaldo Nazario.

La distinción coronó una temporada en la que el inglés sumó 73 goles y 81 participaciones directas en tantos entre su club y su selección. Con Bayern Múnich conquistó la Bundesliga, la Copa y la Supercopa de Alemania. Además, llegó a las semifinales del Mundial 2026 con Inglaterra.

Alexia Putellas obtuvo el Balón de Oro femenino. La futbolista de Barcelona, que ya había recibido el premio en 2021 y 2022, fue reconocida después de las tres ediciones ganadas por su compañera Aitana Bonmatí entre 2023 y 2025. El exjugador Michael Owen le entregó la distinción.

Barcelona tuvo una presencia destacada en distintas categorías. Lamine Yamal recibió el Trofeo Kopa al mejor jugador menor de 21 años, mientras que Vicky López fue premiada en la categoría femenina. El equipo catalán también obtuvo el reconocimiento al mejor club femenino.

Pere Romeu ganó el Trofeo Johan Cruyff como entrenador del Barça femenino, tras una temporada en la que su equipo conquistó la Champions, la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa. En la categoría masculina fue distinguido Luis de la Fuente, quien condujo a España al título mundial de 2026, después de ganar la Liga de Naciones de 2023 y la Eurocopa de 2024.

Los premios Yashin quedaron en manos de Cata Coll y Unai Simón. El argentino Emiliano Martínez terminó entre los cinco primeros arqueros, junto con Safonov, Courtois y David Raya. En el apartado de clubes masculinos, PSG obtuvo la máxima distinción por segundo año consecutivo.

La mexicana Charlyn Corral, delantera de Pachuca, recibió el Trofeo Gerd Müller femenino. Bukayo Saka fue reconocido con el premio Sócrates por su colaboración con BigShoe, organización con la que financia operaciones para niños sin recursos en Nigeria, el país de origen de sus padres.

La ceremonia coincidió con los 70 años de la creación del Balón de Oro. La elección de Londres como sede homenajeó a Stanley Matthews, el futbolista inglés que recibió el primer galardón en 1956.

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