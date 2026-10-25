Independiente recibirá a Boca este domingo a las 17 en Avellaneda con la certeza de que terminará la fecha entre los ocho primeros de la Zona A. El empate de San Lorenzo ante Newell's le aseguró esa condición, independientemente del resultado que consiga en el clásico.

El Rojo ocupa la octava posición. El Ciclón, que jugó este sábado más temprano, quedó con 18 puntos, uno por debajo del conjunto de Avellaneda, y no logró superarlo. Así, Independiente afrontará el encuentro dentro de los puestos de clasificación a los playoffs, aunque todavía deberá defender su lugar en lo que resta del torneo.

El plantel se entrenó durante la mañana del sábado para preparar el cruce con el Xeneize. La intención es buscar un triunfo en un partido especial y mejorar su ubicación en la zona, después del enfrentamiento con Racing.

Para recibir a Boca, se perfila una sola modificación respecto de aquel encuentro: Matías Abaldo ingresaría por Luciano Cabral. El cambio también implicaría un ajuste en la posición de Maximiliano Meza, que dejaría el extremo y retrocedería para ocupar un lugar en el mediocampo.

La formación probable tendría a Rodrigo Rey en el arco; Santiago Arias, Sebastián Valdés, Juan Miguel Arrayago y Nahuel Banegas en la defensa; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone y Meza en el medio; y Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Abaldo en el ataque.

Ese equipo todavía está sujeto a la confirmación del entrenador. Con el resultado de San Lorenzo ya definido, la atención del Rojo quedará concentrada en el clásico y en la oportunidad de sumar para afianzarse en la pelea por la clasificación.

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