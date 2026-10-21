La reconversión del alumbrado público a tecnología LED comenzó en el barrio Provincias Unidas de Venado Tuerto. La intervención alcanzará a todo el sector delimitado por las calles Antártida Argentina, Chaco, Laprida y Güemes, como parte del plan de modernización de la iluminación de la ciudad.

Los trabajos se desarrollan de manera conjunta entre el Gobierno de Venado Tuerto, la Cooperativa Eléctrica y la comisión vecinal. El concejal radical Santiago Meardi anunció el avance de la intervención, que contempla extender el cambio de tecnología a la totalidad del barrio.

El procedimiento consiste en conservar los artefactos de alumbrado que ya están instalados y reemplazar sus componentes internos para incorporar tecnología LED. De esta manera, la reconversión aprovecha la infraestructura disponible para renovar el sistema de iluminación del sector.

Según lo informado en el anuncio, esta modalidad busca reducir los costos de inversión y mantenimiento, además de generar menos residuos mediante la reutilización de los equipos. Esos beneficios fueron planteados como parte de los objetivos de la obra, sin cifras que permitan precisar el ahorro previsto.

La mejora de la visibilidad y de la percepción de los colores también figura entre los resultados esperados. La intervención apunta a contar con una iluminación más eficiente y duradera, con mejores condiciones para circular y utilizar los espacios públicos.

Aunque las tareas ya están en marcha y está definido su alcance territorial, la información difundida no detalla cuántas luminarias serán intervenidas, el monto de la inversión ni el plazo previsto para completar la reconversión en Provincias Unidas.

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