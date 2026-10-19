El futuro de Agustín Rossi volvió a instalarse en la agenda del fútbol argentino a partir de las versiones que lo vinculan con River Plate. Sin embargo, el actual arquero de Flamengo dejó en claro que su prioridad es continuar en el conjunto brasileño, donde mantiene contrato hasta diciembre de 2027 y ocupa un lugar importante dentro del equipo dirigido por Leonardo Jardim.

Las declaraciones se conocieron en la previa de la revancha ante Estudiantes de La Plata por las semifinales de la Copa Libertadores. En ese contexto, Rossi se refirió a las conversaciones que mantiene su entorno con Flamengo para evaluar una posible extensión contractual.

Rossi prioriza su continuidad en Flamengo

El exarquero de Boca explicó que las partes mantienen una relación positiva, aunque aclaró que todavía no es momento de definir las condiciones de un nuevo acuerdo.

"Le dije a mi agente que mi objetivo es terminar el campeonato, y la respuesta del Flamengo fue la misma. Por ahora, tenemos una buena relación. Creemos que todo saldrá bien, pero no es momento de hablar", expresó el futbolista, según publicó TyC Sports.

Además, hizo referencia a su situación personal y familiar en Río de Janeiro, uno de los factores que considera importantes para decidir su futuro.

"Mi familia también es muy feliz en Brasil, y mi deseo siempre será quedarme", sostuvo.

Las declaraciones reflejan una intención de continuidad, aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre la renovación.

River busca alternativas para reforzar el arco

Mientras Flamengo trabaja en la continuidad de Rossi, River analiza posibles incorporaciones para el próximo mercado de pases.

De acuerdo con la información publicada por TyC Sports, el arquero integra una lista de futbolistas que interesan en Núñez. Sin embargo, hasta el momento no se informó ninguna propuesta formal ni negociaciones directas entre las instituciones.

Por lo tanto, su eventual llegada al Millonario continúa siendo una versión no confirmada.

El antecedente de su paso por Boca también genera interés alrededor de esta posibilidad, aunque no modifica la situación contractual del jugador ni permite anticipar una decisión sobre su carrera.

Los números de Rossi en Brasil

El arquero atraviesa una etapa de continuidad deportiva en Flamengo. Según los registros mencionados por el medio que difundió sus declaraciones, acumula 192 partidos disputados y 90 encuentros sin recibir goles.

Esas cifras reflejan su participación en el equipo y explican parte del interés de la institución brasileña en asegurar su permanencia.

Además, Rossi cuenta con el respaldo del entrenador Leonardo Jardim, que lo mantiene como una de las piezas habituales de su formación.

Qué puede pasar en el próximo mercado de pases

Por ahora, el escenario presenta dos situaciones diferentes: Flamengo pretende avanzar en una renovación y Rossi manifestó públicamente su deseo de permanecer en Brasil.

River, por su parte, continúa evaluando opciones para incorporar un arquero, pero no existe una gestión formal confirmada por el futbolista ni por los clubes.

Las próximas conversaciones entre el representante del jugador y la dirigencia brasileña permitirán conocer si ambas partes alcanzan un acuerdo antes del vencimiento del contrato, previsto para diciembre de 2027.