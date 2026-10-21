Noventa y dos familias de San Justo recibieron este miércoles las escrituras de sus viviendas en un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro. La entrega permitió completar la titularidad de inmuebles comprendidos en dos programas provinciales de regularización dominial.

Del total, 46 escrituras corresponden a viviendas Fonavi ubicadas en los barrios San José Obrero, Tigre, Reyes y Levequi. Las otras 46 fueron tramitadas mediante el programa Tu Casa, Tuya. Según el balance del Gobierno provincial, la gestión superó con esta entrega los 4.000 títulos de propiedad otorgados en Santa Fe.

La necesidad de regularización en San Justo abarca a más hogares. De acuerdo con la información oficial, el relevamiento inicial identificó a más de 600 familias sin escritura. Para una primera etapa se priorizaron 242, en sectores donde los habitantes contaban con boleto o adjudicación y donde los inmuebles ya estaban subdivididos o tenían trabajos de mensura en proceso.

Dentro del proceso de Tu Casa, Tuya, la Provincia informó que hay 64 escrituras firmadas: 46 fueron entregadas en este acto y las 18 restantes quedarán para una próxima instancia. Además, señaló que se avanza en la regularización de otros 119 inmuebles, con tareas de mensura y subdivisión en 32 manzanas.

Para continuar los trámites, el Gobierno provincial suscribió un convenio con el municipio. Según explicó la Provincia, esos expedientes se habían iniciado localmente con financiamiento nacional y quedaron paralizados al comienzo de la gestión actual. La creación de Tu Casa, Tuya permitió fortalecer el proceso durante el último año, sostuvo el Ejecutivo.

Durante el acto, Pullaro destacó el valor de la escritura para las familias y la posibilidad de transmitir la vivienda a hijos y nietos. También agradeció a quienes cumplieron con el pago de las cuotas, al señalar que esos recursos permiten al Estado financiar nuevas viviendas.

El intendente Nicolás Cuesta afirmó que, en muchos casos, se trata de la primera escritura dentro de una familia. El senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, destacó la coordinación de los equipos provinciales y locales para escriturar terrenos municipales.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, vinculó ese trabajo conjunto con las obras de cloacas, viviendas, la estación de ómnibus y la ruta 2. Cuesta también valoró el acompañamiento provincial para acelerar las intervenciones de cloacas y viviendas.

Antes de la actividad en San Justo, Pullaro visitó La Criolla. Allí anunció un aporte provincial a la comuna para que la biblioteca Luis Landriscina cuente con su edificio y la instalación de un cajero automático.

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