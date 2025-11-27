Provincias Unidas se fractura: Santa Fe avanza con bloques legislativos separados

Santa Fe abrió el debate por la nueva Ley Orgánica de Municipios
La primera audiencia pública reunió a intendentes, legisladores, académicos y organizaciones. La discusión definirá el modelo de gestión local para las próximas décadas.
La dinámica que se insinuó durante la campaña finalmente se confirma: los representantes santafesinos de Provincias Unidas no integrarán un mismo bloque legislativo. Las diferencias estratégicas y la falta de afinidad política impidieron consolidar un espacio común, y el armado nacional enfrenta su primera crisis a 15 días del recambio parlamentario.
En las últimas horas, la arquitectura del bloque federal que impulsan los gobernadores se tensó tras una reunión realizada en las oficinas de Miguel Pichetto. Allí se discutió la conformación de un espacio legislativo que acompañe a mandatarios como Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Carlos Sadir y Nacho Torres. Sin embargo, el encuentro derivó en un quiebre.
Según participantes de la reunión, los gobernadores propusieron que Gisela Scaglia —vicegobernadora santafesina y diputada electa del PRO— presida la bancada. La iniciativa generó desacuerdos: Pichetto y Nicolás Massot quedaron sin rol asignado y podrían quedar fuera del esquema o buscar alternativas en la Coalición Cívica.
El bloque federal aspira a reunir entre 16 y 20 diputados, pero las negociaciones avanzan con dificultad. Pullaro busca fortalecer una estructura que le permita intervenir con mayor peso en los debates nacionales, y en ese marco considera clave la participación de Scaglia. Pero esa posibilidad abre una disyuntiva: si la dirigente asume la conducción del nuevo espacio, debería romper con el PRO, que tendrá una bancada propia bajo la conducción de Cristian Ritondo.
En paralelo, el socialismo santafesino avanza en otra dirección. Con el ingreso de Pablo Farías y la continuidad de Esteban Paulón, el PS evalúa constituir un bloque propio para preservar su identidad y autonomía. La postura responde a una definición estratégica: mantener distancia de un armado volátil y diferenciarse en debates clave, como la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional.
Durante 2024, el socialismo sostuvo posiciones opositoras frente a iniciativas del oficialismo y no prevé acompañar retrocesos en materia de derechos laborales, un punto que lo distancia tanto del PRO como del esquema federal de los gobernadores.
A un mes de las elecciones, las tensiones internas confirman lo que era previsible: la alianza electoral de Provincias Unidas no logró convertirse en un acuerdo parlamentario estable. La falta de cohesión ideológica, la disputa por la conducción y la ausencia de lineamientos comunes dejaron al espacio dividido antes de su nacimiento formal.
Santa Fe vuelve a exhibir un fenómeno más amplio: la fragmentación del centro político y la dificultad de sostener coaliciones sin acuerdos programáticos sólidos.
