La Municipalidad de Villa Cañás realizó este martes 20 de octubre la entrega de certificados a los vecinos que completaron el curso de formación de Promotores Gerontológicos, una propuesta orientada a brindar conocimientos y herramientas para el acompañamiento de personas mayores.

La capacitación fue impulsada por el Gobierno municipal junto al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe, a través de la Subsecretaría de Adultos Mayores.

El acto contó con la participación de la coordinadora provincial de la Subsecretaría de Personas Mayores, Marcela Márquez; la secretaria de Acción Social, Liliana Merciadri; y la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera. También estuvieron presentes integrantes del equipo docente y vecinos que acompañaron la ceremonia.

Una capacitación orientada al cuidado de personas mayores

El curso tuvo como objetivo fortalecer la preparación de quienes realizan tareas de acompañamiento, mediante una formación que contempló diferentes aspectos del envejecimiento y las necesidades de las personas mayores.

Durante las clases se trabajó sobre gerontología social, biología del envejecimiento, salud mental, género y diversidad, nutrición, primeros auxilios, ayudas técnicas y bioseguridad.

Además, se abordaron cuestiones vinculadas con el marco legal, la recreación, el tiempo libre y la autonomía personal, con el propósito de ofrecer una perspectiva integral sobre el acompañamiento cotidiano.

La propuesta estuvo dirigida a brindar herramientas para comprender las distintas situaciones que pueden presentarse en el cuidado y la asistencia no terapéutica, respetando las necesidades y capacidades de cada persona.

Profesionales de distintas disciplinas participaron de la formación

El equipo docente estuvo integrado por la doctora Lucrecia Genovart, la psicóloga Patricia Quiroga, la licenciada en Enfermería y magíster en Educación en Ciencias de la Salud María Belén Rivas, y la enfermera profesional Silvina Belesía.

También participaron el kinesiólogo Martín Castellini, la abogada Julia Paz, el nutricionista Nicolás Polidori y las trabajadoras sociales Liliana Merciadri y Sol Strupeni.

La intervención de profesionales de diferentes especialidades permitió abordar contenidos sanitarios, sociales y legales relacionados con el proceso de envejecimiento.

Reconocimiento a quienes completaron el curso

Desde la Municipalidad destacaron la participación de los vecinos que finalizaron la capacitación y agradecieron a los profesionales responsables de desarrollar las clases.

En su mensaje institucional, el Gobierno local reconoció el compromiso y la dedicación de quienes decidieron formarse para desempeñar tareas de acompañamiento de personas mayores.

Asimismo, puso en valor el aporte del equipo docente, que compartió conocimientos y experiencias durante el desarrollo del programa.

La entrega de certificados marcó el cierre de esta instancia de formación. Si bien no se informó oficialmente la cantidad de participantes que completaron el curso, la iniciativa se inscribe en las acciones locales vinculadas con la capacitación y la atención de las necesidades de la población mayor.