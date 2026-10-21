Canelo Casa de Campo: una propuesta de turismo, gastronomía y experiencias únicas en el sur santafesino

El sur de Santa Fe suma propuestas que permiten descubrir la región desde una perspectiva diferente. Una de ellas es Canelo Casa de Campo, un establecimiento ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 14, a la altura del kilómetro 123, en cercanías de María Teresa, que reúne hospitalidad, gastronomía y eventos en un entorno rural.

El complejo ocupa seis hectáreas de campo abierto que antiguamente formaron parte de la Estancia San Guillermo. Uno de sus principales atractivos es una arboleda de eucaliptos con más de cien años de historia, que acompaña el ingreso y constituye parte de la identidad del lugar.

La propuesta está orientada a quienes buscan una escapada de fin de semana, una experiencia gastronómica diferente o un espacio para organizar celebraciones privadas, con especial atención a la tranquilidad, la privacidad y el contacto con la naturaleza.

Un espacio de descanso con capacidad limitada

Uno de los aspectos que distingue a Canelo Casa de Campo es su propuesta de alojamiento. El establecimiento dispone de ocho habitaciones, con capacidad para recibir hasta 26 adultos, una característica que permite ofrecer una estadía con atención personalizada.

Las habitaciones fueron diseñadas con una estética que combina materiales naturales, comodidad y una integración con el paisaje rural.

Entre las instalaciones disponibles se encuentran una piscina, un solárium y una cancha de tenis. A esto se suman actividades al aire libre, como caminatas, cabalgatas por el monte, paseos en bicicleta y propuestas vinculadas al bienestar.

También se contemplan experiencias como clases de yoga, degustaciones de vinos al atardecer y encuentros alrededor del fuego.

La intención es ofrecer alternativas tanto para quienes prefieren mantenerse activos durante su estadía como para aquellos que simplemente buscan descansar y desconectarse de la rutina.

Gastronomía de fuegos con productos de la región

La cocina ocupa un lugar destacado dentro de la propuesta de Canelo. El responsable de su desarrollo gastronómico es el chef ejecutivo Diego Tapia, quien cuenta con experiencia en reconocidos establecimientos de Mendoza.

A lo largo de su trayectoria trabajó en cocinas como El Enemigo, Casa Vigil, Azafrán, Negre y Centauro, este último distinguido por la Guía Michelin durante 2024 y 2025.

En Canelo, Tapia desarrolla una propuesta basada en la cocina de fuegos, con especial atención a los productos de estación, los ingredientes regionales y el vínculo con productores locales.

El objetivo es recuperar sabores y técnicas que forman parte de la tradición gastronómica argentina, incorporando una mirada contemporánea y una presentación cuidada.

La experiencia no se limita únicamente al menú. El entorno natural, las mesas compartidas y la posibilidad de disfrutar de una sobremesa sin apuros forman parte de una propuesta que busca convertir cada comida en un momento especial.

Un escenario para bodas, celebraciones y encuentros empresariales

Además de su actividad hotelera y gastronómica, Canelo Casa de Campo dispone de espacios destinados a la realización de eventos sociales y corporativos.

Entre las posibilidades se encuentran bodas, cumpleaños, recepciones, encuentros empresariales, presentaciones y reuniones privadas.

Una de las características del servicio es la exclusividad del establecimiento durante las celebraciones, ya que el predio queda a disposición del grupo que organiza el evento, sin compartir las instalaciones con otros asistentes ajenos a la actividad.

Esta modalidad permite adaptar la organización a las necesidades de cada ocasión, aprovechando tanto los espacios interiores como las áreas abiertas del campo.

La propuesta contempla la planificación gastronómica, la ambientación y la coordinación de distintos servicios complementarios, con el objetivo de facilitar la organización y ofrecer una experiencia personalizada.

La arboleda, los amplios espacios verdes y los atardeceres característicos de la llanura santafesina conforman el escenario para este tipo de encuentros.

Una alternativa turística que pone en valor el sur de Santa Fe

La aparición y consolidación de propuestas como Canelo Casa de Campo también permite ampliar las alternativas turísticas y gastronómicas que ofrece el sur provincial.

Ubicado a aproximadamente 179 kilómetros de Rosario y 384 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el establecimiento busca atraer tanto a visitantes de localidades cercanas como a turistas interesados en experiencias rurales.

Su propuesta integra tres actividades que pueden complementarse: el alojamiento para escapadas y estadías, una oferta gastronómica vinculada a los productos regionales y la posibilidad de realizar celebraciones en un entorno natural.

En una región históricamente identificada con la producción agropecuaria, este tipo de emprendimientos muestra otra manera de aprovechar el paisaje y el patrimonio rural, incorporando servicios vinculados al turismo, la hospitalidad y la recreación.

Con una propuesta centrada en la atención personalizada, la gastronomía y el contacto con la naturaleza, Canelo Casa de Campo busca convertirse en un destino para quienes desean descubrir y disfrutar de una experiencia diferente sin alejarse del sur santafesino.

Ubicación y contacto

Canelo Casa de Campo se encuentra sobre la Ruta Provincial N.º 14, kilómetro 123, en cercanías de María Teresa, provincia de Santa Fe.

Para consultas sobre alojamiento, experiencias gastronómicas y organización de eventos, los interesados pueden comunicarse al 341 402-4432, escribir a [email protected]