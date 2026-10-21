El Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto prevé realizar veinte cirugías de vesícula entre el 26 y el 30 de octubre, como parte de una iniciativa del Ministerio de Salud de Santa Fe para intensificar las intervenciones programadas. La propuesta provincial contempla más de 300 operaciones de vesícula, amígdalas y adenoides entre el 19 y el 30 de octubre en diez hospitales de alta complejidad.

El director del hospital, Juan Ferrer, explicó en una entrevista con el programa “A pesar de todo”, de LT29, que el equipo trabaja desde hace tiempo en la organización de esta semana quirúrgica. Según señaló, alcanzar las veinte operaciones permitiría superar el promedio habitual del efector, que ya venía incrementando su actividad.

Los pacientes fueron seleccionados entre quienes ya están en contacto con el sistema de salud y requieren una cirugía simple, precisó Ferrer. El director indicó que los cálculos en la vesícula constituyen una patología frecuente, que puede no presentar síntomas o estar asociada a posibles complicaciones. Las intervenciones previstas para la próxima semana corresponden a ese grupo seleccionado.

La organización involucrará a buena parte del personal del Gutiérrez y a la totalidad de su equipo de cirugía. También fueron invitados especialmente cirujanos que se formaron en el hospital y que actualmente trabajan en otras instituciones, de acuerdo con lo informado por su director.

El antecedente de la iniciativa fue una prueba piloto realizada en mayo en el Hospital Provincial de Rosario, bajo el nombre “Semana de la Vesícula”. Ferrer explicó que aquella experiencia organizó la actividad institucional para aumentar las cirugías laparoscópicas durante un período determinado y aprovechar mejor el uso del quirófano. Ese esquema se extiende ahora a los diez hospitales participantes.

La estrategia del Ministerio de Salud, conducido por Silvia Ciancio, se apoya en la programación de los equipos y los recursos disponibles en cada establecimiento. Además de las operaciones de vesícula, incluye intervenciones de amígdalas y adenoides en pacientes pediátricos.

Durante la primera semana, la programación comprende cirugías de vesícula en los hospitales Eva Perón de Granadero Baigorria, Iturraspe de Santa Fe y Central de Reconquista. Las de amígdalas se realizan en el Provincial de Rosario y en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de Santa Fe.

Del 26 al 30 de octubre, junto con el Gutiérrez, los hospitales Centenario de Rosario y José María Cullen de Santa Fe realizarán procedimientos por litiasis vesicular. El Hospital de Niños Zona Norte de Rosario tendrá cirugías de amígdalas, mientras que el Dr. Jaime Ferré de Rafaela desarrollará ambos procedimientos.

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