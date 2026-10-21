Cuatro yeguas de polo murieron por la caída de un rayo este miércoles 21 de octubre, pasadas las 11, en el Jockey Club de San Isidro, en la zona norte del conurbano bonaerense. La descarga también afectó a otros dos equinos y una persona debió recibir asistencia en el predio.

El episodio ocurrió mientras se registraban fuertes tormentas en la zona. El rayo cayó sobre un sector de las instalaciones deportivas y alcanzó a un grupo de seis animales. Cuatro murieron de inmediato como consecuencia de la descarga eléctrica.

Los otros dos equinos se desplomaron tras el impacto, pero lograron recomponerse con el correr de los minutos. La información disponible no detalla qué lesiones sufrieron ni cuál fue su evolución posterior.

Personal del club se acercó al sector para asistir a los animales e intervenir en el auxilio de la persona afectada. No se difundieron detalles sobre su identidad, el motivo de la atención ni su estado de salud.

Tampoco se precisó en qué parte del extenso predio se produjo la descarga ni qué actividad se desarrollaba en ese momento.

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