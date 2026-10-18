River llega al tramo final de la fase regular del Torneo Clausura con poco margen para alcanzar la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Con 46 puntos, ocupa el décimo puesto de la tabla anual y está fuera de las posiciones de acceso a las copas. Le quedan cuatro encuentros para intentar acercarse a los tres primeros, que obtienen las plazas por esa vía.

El próximo compromiso ante Belgrano será importante para sostener sus posibilidades. Después deberá enfrentar a Racing y Boca, este último también involucrado en la pelea por la clasificación, y cerrar la etapa regular como visitante de Aldosivi, uno de los dos últimos de la tabla general.

El empate frente a Sarmiento en Junín dejó al equipo de Núñez sin la posibilidad de recuperar más terreno. Aunque gane los cuatro partidos pendientes, su posición final dependerá también de los resultados de los equipos que tiene por delante. Entre los involucrados en esa disputa aparecen Boca, Argentinos Juniors, Rosario Central, Independiente Rivadavia y Vélez.

Con las 12 unidades que todavía puede sumar, River tiene un máximo posible de 58 puntos. Si consigue tres triunfos y un empate, terminará con 56. Ninguna de esas marcas representa por sí sola una garantía de clasificación: los lugares se definirán por el orden final de la tabla y las plazas que eventualmente se liberen.

Desde la llegada de Leonardo Ponzio, River consiguió victorias ante Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto. Sin embargo, la derrota con Huracán y la igualdad ante Sarmiento, sumadas a las caídas del comienzo del semestre, limitaron su recuperación.

La otra posibilidad de acceder directamente a la Libertadores es ganar el Clausura. Para mantener abierto ese camino, primero necesita entrar a los playoffs: marcha noveno en la Zona B, por fuera de los puestos de clasificación. Una victoria en el encuentro pendiente le permitiría mejorar su situación para el cierre de la fase regular.

Si no consigue el título ni termina entre los tres primeros de la anual, deberá esperar una eventual liberación de cupos. Entre las combinaciones posibles figuran que uno de los integrantes de ese podio gane el Clausura o que Boca conquiste la Copa Sudamericana o la Copa Argentina. Son escenarios sujetos a resultados todavía pendientes, por lo que River necesita terminar lo más arriba posible. La clasificación a la Sudamericana también queda como un objetivo abierto, aunque hoy está fuera de sus puestos de acceso.