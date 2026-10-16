Boca atraviesa una etapa decisiva de la temporada 2026 y tiene por delante una posibilidad particular: alcanzar el primer puesto de la tabla anual del fútbol argentino durante el Superclásico frente a River, programado para el domingo 1° de noviembre, desde las 15, en La Bombonera.

Tres victorias y varios resultados por esperar

El primer requisito para Boca es sumar nueve puntos en sus próximos tres compromisos. El recorrido comienza este jueves 16 de octubre frente a Talleres, continuará ante Independiente y tendrá como tercer encuentro el clásico frente a River.

Sin embargo, ganar esos partidos no será suficiente por sí solo. Para asegurarse matemáticamente el liderazgo en esa fecha, Boca necesita que otros cinco equipos no superen determinados límites de puntos.

Equipo Máximo de puntos que puede sumar Independiente Rivadavia 4 Argentinos Juniors 5 Rosario Central 6 Vélez 7 Belgrano 7

Estos límites corresponden al escenario en el que Boca obtiene los nueve puntos en disputa.

River ya no puede alcanzar ese objetivo en La Bombonera

La situación del conjunto de Núñez es diferente. Después de empatar 1-1 frente a Sarmiento en Junín, River quedó octavo en la clasificación anual con 46 puntos, seis menos que Independiente Rivadavia, que aparece como líder con 52 unidades.

Con cuatro fechas pendientes, el equipo millonario todavía mantiene posibilidades matemáticas de terminar en la primera posición. Sin embargo, de acuerdo con el análisis publicado, ya no podrá asegurarse ese lugar durante su visita a La Bombonera.

El antecedente histórico también forma parte del contexto. River consiguió consagraciones en cancha de Boca en 1942, 1955 y 1986, aunque bajo formatos de competencia diferentes al actual.

Boca también mira el resto de las competencias

Más allá de la tabla anual, el equipo de Arruabarrena continúa participando en otras competencias y deberá administrar su calendario en un tramo de partidos consecutivos.

La posibilidad de asegurar el liderazgo anual frente a River dependerá, en primer término, de lo que ocurra ante Talleres. Una victoria mantendría vigente el escenario más favorable, mientras que cualquier punto perdido obligaría a revisar las combinaciones.

Por otro lado, es importante distinguir el liderazgo de la tabla anual de la adjudicación de un título oficial, cuestión que depende del reglamento vigente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Por ahora, Boca tiene un camino matemático abierto, pero necesitará combinar sus propios resultados con los de sus perseguidores para llegar al 1° de noviembre en condiciones de definir la clasificación.