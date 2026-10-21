El Cementerio de Melincué será señalizado como Sitio de Memoria el jueves 5 de noviembre, a las 13, por iniciativa del Centro de Estudiantes de la E.E.S.O. N.º 425 “Pablo A. Pizzurno”. La propuesta recuerda a Yves Domergue y Cristina Cialceta Marull, cuyos cuerpos fueron encontrados en 1976 en un camino rural entre Melincué y Carreras y permanecieron durante décadas sepultados sin identificación.

La comunidad educativa, su centro de estudiantes y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe organizan el acto, que se realizará en el cementerio. La señalización se impulsa a 50 años del hallazgo de los cuerpos, ocurrido durante el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar.

Los estudiantes fundamentaron la iniciativa en la necesidad de consolidar ese espacio como un lugar de reconocimiento público y reflexión comunitaria. También plantearon la importancia de transmitir la historia a las futuras generaciones. La propuesta retoma el vínculo de la escuela con la reconstrucción del caso, iniciado con una investigación escolar en 2003.

Los cuerpos de ambos jóvenes fueron hallados el 26 de septiembre de 1976 a la vera de un camino rural, en inmediaciones de Melincué y Carreras. Como entonces no se pudo determinar quiénes eran, sus restos fueron enterrados como NN en el cementerio de Melincué.

Con el tiempo se estableció que se trataba de Yves Domergue, de 22 años y nacionalidad francesa, y Cristina Cialceta Marull, de 20 años y nacionalidad mexicana. Ambos habían sido secuestrados en Rosario en septiembre de 1976.

Un paso fundamental para reconstruir esa historia se produjo en 2003, cuando la profesora Juliana Cagrandi impulsó un proyecto de investigación en la escuela Pizzurno. Docentes y alumnos de quinto año recuperaron documentación e información clave sobre el caso.

Ese trabajo aportó elementos a la investigación del Equipo Argentino de Antropología Forense, que en 2010 confirmó científicamente las identidades de los dos jóvenes mediante peritajes genéticos. Ahora, el centro de estudiantes de la misma institución promueve el reconocimiento público del lugar donde sus restos permanecieron sin nombre durante décadas.

Leé también

Melincué: estudiantes impulsan la señalización del cementerio como Sitio de Memoria

Melincué inició la pavimentación de calle San Lorenzo

Melincué puso en marcha un convenio laboral con una empresa local