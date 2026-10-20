Boca vence a Vasco da Gama en el Maracaná por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, aunque el resultado parcial mantiene empatado el marcador global. Con el encuentro todavía en desarrollo, la clasificación a la final se encamina a una definición por penales si persiste la igualdad en la serie.

Di Lollo y Merentiel marcaron los goles del equipo argentino en la revancha de este martes 20 de octubre. La actualización de las 22:58 mantiene abierto el desenlace: Boca necesita terminar con ventaja en el acumulado para avanzar sin recurrir a los remates desde los doce pasos.

El conjunto dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena llegó a Brasil obligado a remontar la derrota por 1-0 sufrida en la Bombonera. En aquel encuentro, Adson convirtió de cabeza el tanto que le dio a Vasco da Gama la ventaja inicial en la eliminatoria.

La presencia de Leandro Paredes era una de las principales dudas de Boca en la previa. El capitán había sufrido un desgarro menos de dos semanas antes de la revancha y buscaba llegar en condiciones de jugar. La información disponible no confirma su participación en el encuentro.

La Copa Sudamericana forma parte de los cuatro títulos que Boca todavía podía aspirar a conseguir en este semestre, junto con el Torneo Clausura, el campeonato de liga y la Copa Argentina.

Para Vasco da Gama, la competencia continental representa una oportunidad de conquistar un título en un año difícil en el ámbito local, donde pelea por la permanencia en el Brasileirao.

El partido estaba programado para las 21:30, con el venezolano Jesús Valenzuela como árbitro y su compatriota Juan Soto a cargo del VAR.

Leé también

La campaña de Lula pediría anular la candidatura de Flávio Bolsonaro

Riestra y Unión empataron y siguen sin ingresar a los playoffs

Studebaker empató con Juventud y quedó afuera del Regional Amateur