Gisela Scaglia, en el centro de los rumores tras la derrota de Provincias Unidas

Denuncian uso político de una ONG para financiar a Caren Tepp y Oscar Martínez
La presentación judicial señala posibles desvíos millonarios de la Asociación Civil 29 de Abril hacia la campaña de Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.
Crece la tensión interna en la coalición santafesina luego del resultado adverso. Una fuente cercana asegura que la vicegobernadora no responde llamados y que analiza no asumir su banca como diputada nacional.Política Sta Fe30/10/2025SOFIA ZANOTTI
Una fuerte interna sacude a Provincias Unidas, la alianza que lidera el oficialismo provincial, tras la derrota legislativa del domingo. Según confió a El Liberador un dirigente del espacio que pidió reserva de identidad, la presidenta del PRO santafesino, Gisela Scaglia, “no estaría siendo atendida por propios ni ajenos” desde la noche electoral, lo que alimentó los rumores sobre su futuro político inmediato.
La versión más repetida indica que Scaglia podría no asumir la banca de diputada nacional que encabezó, para continuar en la Vicegobernación. Aunque ni la Casa Gris ni el PRO emitieron un comunicado oficial, la situación genera incertidumbre y malestar dentro del espacio.
La fuente señaló que la campaña de Provincias Unidas fue “una de las más costosas de los últimos años”, con una inversión millonaria en publicidad y despliegue territorial para sostener el relato de los “tercios” en competencia. Tras el revés en las urnas, hubo cruces entre equipos de comunicación, operadores políticos y referentes regionales, quienes cuestionan la conducción del comando central.
A la tensión se suman denuncias por clientelismo electoral y la circulación de un video grabado durante la jornada de votación, donde se observa a una mujer indicando a los votantes cómo marcar una boleta y luego pasar a retirar “dinero y bolsón”. El material, que se volvió viral, está siendo analizado por las autoridades partidarias.
“El espacio se partió en facciones”, resumió la fuente consultada, que consideró que la definición de Scaglia sobre su eventual asunción al Congreso será “clave para recomponer o no la línea de mando” dentro de la coalición gobernante.
La presentación judicial señala posibles desvíos millonarios de la Asociación Civil 29 de Abril hacia la campaña de Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.
El gobernador encabezó la apertura de la Semana Comex y remarcó que, con un Estado que acompañe, la provincia “no tiene techo” en materia de desarrollo y exportaciones.
Ni el apoyo de Agustín Rossi ni el discurso de renovación alcanzaron para revertir la caída del justicialismo, que atraviesa su momento más crítico en una década.
La diputada nacional Romina Diez presentó la iniciativa que propone cambios en la Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto busca incentivar el empleo formal y otorgar beneficios fiscales a las pymes.
Sadop y Amsafé pidieron al Gobierno provincial una urgente actualización salarial ante la pérdida del poder adquisitivo.
Un juez federal dispuso el cese inmediato de la difusión de noticias y videos falsos que vinculaban a la candidata de Fuerza Patria con mensajes apócrifos. El fallo advierte sobre la “inducción del voto con engaños”.
La Fórmula 1 llega a Interlagos para disputar la 21° fecha del campeonato 2025. El fin de semana tendrá formato Sprint y será clave en la definición del título.
El próximo sábado 1° de noviembre, los socios de River elegirán al nuevo presidente del club entre cinco candidatos. Las elecciones se desarrollarán en el Estadio Monumental, de 10 a 20 horas.
El ídolo de Independiente opinó sobre la semifinal de la Copa Libertadores y descartó chances para la Academia. Además, un hincha del Rojo visitó el entrenamiento de Flamengo en Florencio Varela.
El conjunto chileno enfrentará a Lanús en un clima tenso por la semifinal de la Copa Sudamericana. APreViDe montó un operativo de seguridad y prohibió la presencia de hinchas visitantes.
El club mexicano resolvió no renovar el contrato del colombiano, cuyo vínculo finaliza en diciembre. James busca seguir activo para llegar al Mundial 2026.
La competencia que define los cupos sudamericanos al Mundial 2027 ya tiene nuevo líder tras la segunda fecha.
Sorpresa mayúscula en el Masters 1000 de París. Carlos Alcaraz, actual número uno del ranking ATP, quedó eliminado en su debut tras caer frente al británico Cameron Norrie por 4-6, 6-3 y 6-4 en la segunda ronda del certamen.
El tipo de cambio abrió sin variaciones este miércoles 29 de octubre. Luis Caputo sigue de cerca la cotización y el impacto de las medidas económicas anunciadas por el Ministerio de Economía.