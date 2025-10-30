Gisela Scaglia, en el centro de los rumores tras la derrota de Provincias Unidas

Una fuerte interna sacude a Provincias Unidas, la alianza que lidera el oficialismo provincial, tras la derrota legislativa del domingo. Según confió a El Liberador un dirigente del espacio que pidió reserva de identidad, la presidenta del PRO santafesino, Gisela Scaglia, “no estaría siendo atendida por propios ni ajenos” desde la noche electoral, lo que alimentó los rumores sobre su futuro político inmediato.

La versión más repetida indica que Scaglia podría no asumir la banca de diputada nacional que encabezó, para continuar en la Vicegobernación. Aunque ni la Casa Gris ni el PRO emitieron un comunicado oficial, la situación genera incertidumbre y malestar dentro del espacio.

La fuente señaló que la campaña de Provincias Unidas fue “una de las más costosas de los últimos años”, con una inversión millonaria en publicidad y despliegue territorial para sostener el relato de los “tercios” en competencia. Tras el revés en las urnas, hubo cruces entre equipos de comunicación, operadores políticos y referentes regionales, quienes cuestionan la conducción del comando central.

A la tensión se suman denuncias por clientelismo electoral y la circulación de un video grabado durante la jornada de votación, donde se observa a una mujer indicando a los votantes cómo marcar una boleta y luego pasar a retirar “dinero y bolsón”. El material, que se volvió viral, está siendo analizado por las autoridades partidarias.

“El espacio se partió en facciones”, resumió la fuente consultada, que consideró que la definición de Scaglia sobre su eventual asunción al Congreso será “clave para recomponer o no la línea de mando” dentro de la coalición gobernante.