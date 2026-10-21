A 50 años del hallazgo de dos víctimas del terrorismo de Estado en un camino rural entre Melincué y Carreras, estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N.º 425 “Pablo A. Pizzurno” impulsan una iniciativa para señalizar el cementerio de Melincué como Sitio de Memoria.

La propuesta surgió del Centro de Estudiantes de la institución y se desarrolla en articulación con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe. El objetivo es reconocer un espacio vinculado a la historia de dos jóvenes que permanecieron enterrados durante décadas sin que se conocieran sus identidades.

La ceremonia de señalización está programada para el jueves 5 de noviembre, a las 13 horas, en el cementerio de la localidad.

Una historia que comenzó en 1976

El 26 de septiembre de 1976, durante la última dictadura cívico-militar argentina, fueron encontrados los cuerpos de dos jóvenes a la vera de un camino rural, en inmediaciones de Melincué y Carreras.

Como en aquel momento no fue posible establecer quiénes eran, los restos fueron sepultados como NN en el cementerio de Melincué.

Décadas después se pudo determinar que se trataba de Yves Domergue, un joven francés de 22 años, y Cristina Cialceta Marull, de nacionalidad mexicana, quien tenía 20 años.

Ambos habían sido secuestrados en Rosario durante septiembre de 1976. Sus identidades permanecieron desconocidas durante más de tres décadas.

La investigación de una escuela que ayudó a recuperar sus identidades

En 2003, la profesora Juliana Cagrandi puso en marcha un proyecto de investigación junto a estudiantes de quinto año de la Escuela N.º 425.

El trabajo permitió reunir documentación, testimonios e información sobre los cuerpos encontrados en 1976. La investigación escolar aportó elementos que contribuyeron a reconstruir lo ocurrido.

Posteriormente intervino el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que en 2010 logró confirmar científicamente las identidades de Domergue y Cialceta Marull mediante estudios genéticos.

De esta manera, una investigación iniciada en el ámbito educativo se convirtió en parte del proceso que permitió devolverles sus nombres a dos víctimas de la represión ilegal.

Los estudiantes retoman la iniciativa 50 años después

En 2026, el Centro de Estudiantes de la misma institución decidió continuar ese trabajo de memoria mediante una propuesta de señalización pública.

La iniciativa busca que el cementerio donde estuvieron sepultados ambos jóvenes sea reconocido como un espacio de reflexión y transmisión de la historia.

Además, la participación de la Secretaría de Derechos Humanos provincial permitirá articular la actividad con las políticas públicas de memoria.

La señalización está prevista para el 5 de noviembre y contará con la organización de la comunidad educativa, el Centro de Estudiantes y el organismo provincial.

Un reconocimiento que conecta distintas generaciones

El proyecto recupera el trabajo realizado por los estudiantes y docentes de 2003 y lo vincula con una nueva generación de jóvenes de Melincué.

La actividad también permitirá recordar a Domergue y Cialceta Marull y el proceso que hizo posible su identificación.

Con la ceremonia prevista para noviembre, el cementerio sumará una señalización destinada a mantener presente esta historia y su relación con los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura argentina.