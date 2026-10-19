Boca Juniors afrontará este martes 20 de octubre uno de los partidos determinantes de su temporada. Desde las 21:30, enfrentará a Vasco da Gama en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, con la obligación de revertir la derrota por 1-0 sufrida en La Bombonera para conseguir un lugar en la final de la Copa Sudamericana 2026.

Además de la clasificación, el equipo argentino tendrá por delante un desafío estadístico: terminar con una serie de 11 encuentros consecutivos sin victorias en Brasil, una marca que, según el relevamiento publicado por TyC Sports, representa su peor racha histórica en ese país.

Casi seis años desde la última victoria

Para encontrar el último triunfo de Boca en suelo brasileño hay que remontarse al 2 de diciembre de 2020, cuando derrotó 1-0 a Internacional de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Aquella noche, Carlos Tevez convirtió el único gol del encuentro y lo celebró con un homenaje a Diego Armando Maradona, fallecido pocos días antes.

El equipo dirigido entonces por Miguel Ángel Russo consiguió una ventaja como visitante, aunque posteriormente perdió por idéntico marcador en La Bombonera. Finalmente, Boca avanzó a los cuartos de final mediante la definición por penales.

Desde ese partido, el conjunto de la Ribera no volvió a ganar en territorio brasileño.

Una seguidilla que incluye eliminaciones y clasificaciones

Los 11 encuentros posteriores dejaron un balance de seis empates y derrotas combinados que, de acuerdo con los resultados enumerados por la fuente, se distribuyen en cuatro igualdades y siete caídas.

Entre los antecedentes aparecen la eliminación frente a Santos en las semifinales de la Libertadores 2020, la final perdida contra Fluminense en 2023 y las derrotas ante Fortaleza y Cruzeiro por la Sudamericana 2024.

Sin embargo, no todos los partidos sin victorias terminaron con una eliminación.

En octubre de 2023, Boca empató 1-1 ante Palmeiras y consiguió avanzar a la final de la Libertadores mediante los penales. Algo similar ocurrió en septiembre de este año, cuando igualó 1-1 frente a San Pablo en el Morumbí y se clasificó a semifinales de la Sudamericana gracias al triunfo obtenido previamente como local.

Durante esta serie de 11 encuentros, Boca recibió 17 goles y marcó solamente seis.

Qué necesita Boca para llegar a la final

El escenario deportivo está definido por la derrota 1-0 del primer encuentro. Boca necesita ganar por un gol para igualar el resultado global y llevar la definición a los penales, mientras que una victoria por dos o más tantos le permitiría avanzar directamente.

Por su parte, Vasco da Gama llegará con la ventaja obtenida en Buenos Aires. Un empate o una nueva victoria del conjunto brasileño dejará a Boca fuera de la competencia.

En este marco, el regreso de Leandro Paredes, señalado por TyC Sports como recuperado para la revancha, representa una alternativa para el mediocampo del equipo argentino.

El encuentro del martes determinará qué equipo disputará la final y si Boca consigue ponerle fin a una racha que comenzó hace casi seis años.