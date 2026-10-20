Boca Juniors afrontará este martes 20 de octubre uno de los partidos que definirán su continuidad internacional. Desde las 21.30, hora argentina, visitará a Vasco da Gama en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

El conjunto argentino llega con la obligación de revertir la derrota sufrida en el encuentro de ida. La diferencia de un gol favorable al equipo brasileño condiciona las posibilidades de clasificación y obliga a Boca a conseguir una victoria como visitante.

Qué resultado necesita Boca para clasificar

El escenario es concreto: Boca necesita ganar por una diferencia mínima de dos goles para acceder directamente a la final de la Copa Sudamericana.

Resultados como 2-0, 3-1 o 4-2 permitirían al equipo argentino superar a Vasco da Gama en el marcador global y asegurar su clasificación sin necesidad de una definición adicional.

En cambio, si Boca consigue una victoria por un solo gol de diferencia, independientemente del marcador, la serie quedará igualada y el finalista se determinará mediante una tanda de penales.

Por otro lado, cualquier empate o derrota en el Maracaná significará la eliminación del conjunto argentino, mientras que Vasco avanzará a la final.

Cómo se desempata una semifinal de la Sudamericana

El reglamento de la competencia establece que las semifinales se disputan mediante partidos de ida y vuelta. La clasificación se determina por el resultado global de ambos encuentros.

Si los equipos terminan igualados en diferencia de goles, la definición se resuelve directamente mediante tiros desde el punto penal.

Una de las cuestiones centrales es que los goles convertidos como visitante ya no tienen valor adicional. Por lo tanto, un triunfo de Boca por 2-1 o 3-2 no le permitirá avanzar automáticamente: en ambos casos deberá disputar los penales.

Además, no habrá tiempo suplementario en esta instancia. Si la serie termina igualada, la definición comenzará una vez concluidos los 90 minutos reglamentarios y el tiempo adicionado.

Los posibles escenarios para Boca

COPA SUDAMERICANA 2026 Vasco da Gama vs. Boca Juniors

¿Qué necesita Boca para llegar a la final? RESULTADO EN LA REVANCHA CONSECUENCIA Gana por 2 o más goles CLASIFICA A LA FINAL Gana por 1 gol DEFINICIÓN POR PENALES Empata QUEDA ELIMINADO Pierde QUEDA ELIMINADO No rige la regla del gol de visitante.

En caso de igualdad global, no hay alargue: se define por penales. Fuente: TyC Sports | Novedades del Sur

El desafío de Boca en Brasil

El equipo argentino deberá mejorar su producción respecto del primer encuentro, en el que no consiguió imponer su juego y sintió la ausencia de Leandro Paredes, de acuerdo con el análisis publicado por TyC Sports.

Vasco da Gama, por su parte, contará con la ventaja obtenida en la ida y tendrá la posibilidad de resolver la clasificación ante su público.

Para Boca, el partido también representa una oportunidad de alcanzar una nueva final internacional. Sin embargo, antes deberá superar una serie que comienza con ventaja para su rival.

El ganador avanzará a la definición del torneo continental, programada en Barranquilla, Colombia.