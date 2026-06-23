La diputada nacional Gisela Scaglia no participará este martes de la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para analizar la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra bajo investigación por presuntas irregularidades en su declaración patrimonial.

La legisladora santafesina, que además conduce el PRO en la provincia, forma parte del bloque Provincias Unidas, espacio que en su mayoría tampoco estaría dispuesto a aportar el quórum necesario para habilitar el debate.

Junto a Scaglia, otros representantes santafesinos del mismo sector, entre ellos José Núñez, también se ausentarían de la sesión. La postura del bloque podría resultar determinante, ya que sin esos votos la oposición tendría dificultades para alcanzar el número necesario para abrir el tratamiento parlamentario.

La convocatoria fue impulsada por sectores opositores que buscan avanzar con una posible interpelación a Adorni para que brinde explicaciones ante el Congreso sobre la investigación que enfrenta. Incluso, algunos espacios plantean la posibilidad de discutir una eventual moción de censura.

Desde distintos sectores políticos reconocen que existen cuestionamientos hacia el jefe de Gabinete, aunque la estrategia de no bajar al recinto apunta a evitar que el conflicto escale y genere un escenario de mayor tensión institucional para el Gobierno nacional.

En paralelo, versiones surgidas en el ámbito político señalan que la posición adoptada por varios integrantes de Provincias Unidas habría estado influenciada por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, quien buscaría evitar una confrontación directa con la Casa Rosada. Sin embargo, esta información no fue confirmada oficialmente.

De mantenerse este escenario, el bloque Provincias Unidas volverá a ocupar un papel central en el Congreso, ya que su decisión podría bloquear una sesión considerada clave para el futuro político de Adorni y el desarrollo de la disputa entre el oficialismo y la oposición.