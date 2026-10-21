Estudiantes de distintas instituciones educativas del sur santafesino participaron de una jornada de formación ciudadana en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. La actividad, denominada “Diputados por un Día”, fue promovida por la diputada provincial Fernanda Castellani y permitió que los jóvenes conocieran de cerca el trabajo legislativo.

La propuesta reunió a representantes de establecimientos educativos de Elortondo, Rufino, Amenábar y Venado Tuerto, además de otras instituciones de la provincia.

Durante el encuentro, los participantes intercambiaron opiniones, debatieron diferentes temas y se acercaron a los mecanismos de funcionamiento de uno de los poderes del Estado provincial.

Qué escuelas participaron de la jornada

Entre las instituciones presentes estuvieron la Escuela Agrotécnica N.º 335 de Rufino, el Colegio San José de Amenábar, el CAR de Venado Tuerto, el Colegio Adventista de Santa Fe, la Escuela N.º 420 Almirante Brown y la Escuela Técnica de Elortondo.

La participación de establecimientos de diferentes localidades permitió reunir a estudiantes con distintas experiencias educativas y realidades territoriales.

La iniciativa buscó que los jóvenes pudieran asumir un papel activo en una experiencia vinculada con la representación democrática, el intercambio de propuestas y el conocimiento de las instituciones públicas.

Además, la actividad permitió acercar el ámbito legislativo a estudiantes que habitualmente conocen su funcionamiento a través de los contenidos escolares.

Castellani destacó la importancia de escuchar a los jóvenes

La diputada Fernanda Castellani señaló la importancia de generar espacios de encuentro donde los estudiantes puedan expresar sus opiniones y desarrollar una mirada crítica sobre los asuntos públicos.

Según la información difundida sobre la jornada, la legisladora consideró que este tipo de experiencias contribuye a comprender el valor de la participación ciudadana y el papel que pueden desempeñar las nuevas generaciones en la construcción de políticas públicas.

En ese marco, también agradeció a las instituciones educativas que acompañaron la convocatoria y facilitaron la participación de sus estudiantes.

Una experiencia de formación democrática

La propuesta “Diputados por un Día” permite acercar a los jóvenes al ámbito donde se discuten y elaboran las leyes provinciales.

A través de estas actividades, los estudiantes pueden conocer aspectos del trabajo parlamentario y ejercitar herramientas relacionadas con la argumentación, la escucha y el respeto por diferentes opiniones.

Por otro lado, el encuentro representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas y los organismos públicos.

Si bien se informó sobre la participación de las escuelas y el desarrollo de los debates, no se precisaron los temas específicos abordados ni si surgieron propuestas destinadas a recibir tratamiento legislativo.

La jornada concluyó con el reconocimiento de Castellani a los establecimientos participantes y a los jóvenes que formaron parte de la experiencia.