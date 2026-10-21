La quinta Fiesta del Teatro de María Teresa reunirá nueve espectáculos entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre de 2026, con entrada a la gorra en todas las funciones. El encuentro se desarrollará en el Centro Cultural Comunal, ubicado en Lavalle 850, y combinará teatro, música, títeres y propuestas para las infancias.

Osqui Guzmán será uno de los protagonistas de la programación, que también contará con el grupo local MT Teatro en Movimiento y elencos de Rosario, Capilla del Monte, Gualeguaychú y San Lorenzo. Durante las tres jornadas habrá servicio de buffet.

La apertura será el viernes a las 21 con “Salir al sol”, un tributo a Fito Páez a cargo del grupo local Sin-Bis y artistas invitados. El espectáculo ofrecerá un recorrido por las canciones del músico rosarino.

El sábado tendrá cuatro funciones y culminará a las 22 con “El Bululú, Antología Endiablada”, dirigido e interpretado por Osqui Guzmán. La propuesta cruza el romancero español con el universo andino y reúne humor, memoria e identidad.

La actividad de esa jornada comenzará a las 19 con “Objetos Perdidos”, del elenco Marionetas en Libertad, de Capilla del Monte. Destinada al público infantil, la obra sigue a Elinor, una viajera que descubre historias en los objetos que encuentra. Está escrita y dirigida por Martín Ahrens, con interpretación de Jenny Van Lerberghe.

A las 20.30 se presentará “NEVA”, de Rosario, con Claudia Capella, Nora Silva y Rodrigo Frías, bajo la dirección de Gabriel Romanelli. Ambientada en San Petersburgo en 1905, sitúa un ensayo teatral en medio de la represión en las calles y aborda el lugar del arte frente al dolor social.

A las 21.30 será el turno de “El rezo de los pies”, de Gualeguaychú, dirigida por Jorge Rod. La puesta se basa en la historia de Joaquina, una mujer esclavizada, rematada y vendida en 1835. Actúan Alberto Fiorenza, Héctor Carrazza, Ricardo Villani y Renata Dallaglio.

El domingo comenzará a las 19 con una propuesta infantil de Kachivachis, de Rosario: “El Gran Merlot presenta El Truco de la Mujer sin Cabeza”. Glenda Del Carlo y Alexander Agüero interpretan a dos personajes que buscan vivir de la magia, aunque sus trucos no siempre resultan como esperan.

A las 20 llegará “Sé que me voy”, de Títeres Tongo, también de Rosario. Esta obra de teatro y títeres para adultos acompaña el viaje de dos amigas hacia el mar, entre recuerdos, duelo y humor. Actúan Paula Sánchez y Ana Chisari, con dirección de Hernán Peña.

La participación de MT Teatro en Movimiento será a las 21 con “Todavía No”, versión libre del cuento “Del que no se casa”, de Roberto Arlt. Guillermo Caporalini, Carolina Gardeñes y Liliana Cardoso protagonizan esta mirada sobre las presiones sociales, dirigida por Jorge Rod, con asistencia de Nora Pérez.

El cierre será a las 21.30 con “Club de Corazones Rotos”, de La Tapera, de San Lorenzo. La comedia reúne a cuatro visitadores médicos frente a sus desencuentros amorosos, con humor y pasajes tangueros, bajo la puesta en escena y dirección de actores de Germán Geminale.

Leé también

La Fiesta del Teatro de María Teresa confirmó su programación para tres días de espectáculos

María Teresa: recuperaron otra de las motos robadas

María Teresa convoca proveedores para adquirir uniformes de trabajo