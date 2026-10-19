Boca Juniors enfrentará este martes 20 de octubre a Vasco da Gama, desde las 21:30, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con la obligación de revertir la derrota por 1-0 sufrida en Buenos Aires.

El equipo brasileño se impuso en el encuentro de ida con un gol de Adson a los 24 minutos del primer tiempo. Boca generó oportunidades durante la segunda etapa, pero no consiguió igualar el marcador.

Con este resultado, el Xeneize necesita ganar por dos goles de diferencia para acceder directamente a la final. Una victoria por un tanto llevará la serie a los penales, mientras que un empate o una derrota determinarán su eliminación.

La principal duda de Boca pasa por Leandro Paredes

Una de las decisiones que deberá tomar Arruabarrena está relacionada con la presencia de Leandro Paredes. El mediocampista se recupera de un desgarro grado II en el isquiotibial derecho, sufrido frente a Instituto, y podría integrar la convocatoria.

Según informó TyC Sports, el futbolista está en condiciones de ser considerado, aunque su inclusión desde el comienzo todavía no está definida. Rodrigo Battaglia aparece como alternativa para ocupar su posición.

Además, Alan Velasco podría regresar después de superar una lesión muscular y disputa un lugar con Sebastián Villa. En el ataque, Miguel Merentiel tiene posibilidades de ingresar por Enner Valencia.

Boca también intentará cortar una serie de 11 encuentros sin victorias en territorio brasileño. Su último triunfo allí fue el 2 de diciembre de 2020, cuando derrotó a Internacional de Porto Alegre por la Copa Libertadores.

Vasco buscará sostener la ventaja

El conjunto dirigido por Pedro Emanuel llega después de perder 1-0 frente a San Pablo por el Brasileirao, resultado que interrumpió una racha de siete partidos sin derrotas.

En el campeonato brasileño ocupa el puesto 15 con 35 puntos, aunque ahora su atención estará puesta en la clasificación internacional.

El entrenador no realizaría modificaciones importantes respecto del equipo que ganó en La Bombonera. La principal incógnita es Paulo Henrique, quien sufrió una molestia física ante San Pablo y podría ser reemplazado por José Luis Rodríguez.

El Maracaná será escenario de la definición

La elección del estadio también formó parte de la previa. Vasco solicitó disputar el encuentro en el Maracaná porque São Januário no reunía las condiciones exigidas por CONMEBOL para esta instancia.

La administración del estadio presentó objeciones, pero una resolución de la Justicia de Río de Janeiro permitió que se utilizara el escenario.

Según la información difundida, se espera la presencia de aproximadamente 70.000 simpatizantes de Vasco y 4.000 de Boca.

Posibles formaciones

COPA SUDAMERICANA 2026 Semifinal · Partido de vuelta

Posibles formaciones BOCA JUNIORS DT: Rodolfo Arruabarrena Arquero:

Álvaro Montero. Defensores:

Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. Mediocampistas:

Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar. Delanteros:

Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. VASCO DA GAMA DT: Pedro Emanuel Arquero:

Léo Jardim. Defensores:

Paulo Henrique o José Luis Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia y Cuiabano. Mediocampistas:

Santiago Sosa, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano y Adson. Delantero:

Bruno Duarte. VASCO DA GAMA vs. BOCA JUNIORS

Martes 20 de octubre · 21:30 hs

Estadio Maracaná · Río de Janeiro

TV: DSports

Árbitro: Jesús Valenzuela Formaciones probables sujetas a confirmación oficial.

Hora, televisión y arbitraje

COPA SUDAMERICANA 2026 Semifinal · Partido de vuelta

Información del encuentro VASCO DA GAMA vs. BOCA JUNIORS Partido Vasco da Gama vs. Boca Fecha Martes 20 de octubre Hora argentina 21:30 Televisión DSports Árbitro Jesús Valenzuela (Venezuela) Estadio Maracaná, Río de Janeiro Copa Sudamericana · Semifinal de vuelta

El ganador de la serie avanzará a la final de la Copa Sudamericana. Para Boca, una clasificación significaría regresar a esa instancia después de 21 años, mientras que Vasco intentará aprovechar la ventaja obtenida como visitante.