La Comuna de Murphy invita a participar de «La maternidad que nadie te contó», una charla abierta sobre puerperio, lactancia y acompañamiento durante la crianza. El encuentro se realizará el viernes 30 de octubre, a las 18, en el Centro Cultural «Emilio Marciano», con entrada libre para toda la comunidad.

La propuesta está dirigida especialmente a gestantes, madres, familias y personas interesadas en acompañar los procesos de crianza. La convocatoria incluye tanto a quienes atraviesan la maternidad como a quienes forman parte de su entorno de apoyo.

La jornada estará a cargo de Laura Arraigada, psicóloga perinatal, preparadora de parto, doula y puericultora. Según el temario anunciado, durante el taller se abordarán las vivencias del puerperio, el proceso de lactancia y el fortalecimiento del vínculo entre la mamá y el bebé.

Otro de los ejes será la construcción de redes de apoyo. La propuesta también incluirá la importancia del «cuidado de quien cuida», como parte de una mirada integral sobre la maternidad y las tareas de crianza.

La organización corresponde al Área de Igualdad y Género de la Comuna, en el marco del programa Puntos Violetas. La actividad es promovida por la gestión comunal conducida por Ezequiel Rodríguez.

Leé también

Murphy: piden siete años para acusado de amenazar al presidente comunal

Prisión preventiva para un hombre acusado de amenazar al presidente comunal de Murphy

Sancti Spiritu capacitó a personal comunal en RCP y primeros auxilios