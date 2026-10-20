El plantel de Boca Juniors vivió una madrugada fuera de lo habitual en Brasil. A pocas horas de enfrentar a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, un grupo de personas identificado por la prensa como hinchas del conjunto brasileño lanzó fuegos artificiales en las inmediaciones del hotel donde se encuentra alojada la delegación argentina.

El episodio se produjo alrededor de las 3.30 de este martes 20 de octubre, en las cercanías del Hotel Windsor, ubicado en la zona de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro.

Según informó TyC Sports, durante varios minutos se escucharon detonaciones y se observaron fuegos artificiales en las inmediaciones del establecimiento. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales durante las primeras horas de la mañana.

Una madrugada con ruidos cerca de la concentración

El incidente ocurrió mientras los futbolistas descansaban antes de uno de los compromisos centrales de la temporada.

De acuerdo con la cobertura del medio deportivo, los responsables serían simpatizantes de Vasco da Gama que se acercaron al sector donde permanece concentrado Boca.

En las redes sociales, la intervención fue presentada por algunos usuarios bajo la denominación «Rebelión en Barra de Tijuca».

Sin embargo, hasta el momento no se difundieron datos oficiales que permitan establecer cuántas personas participaron ni si las autoridades brasileñas intervinieron durante el episodio.

Tampoco trascendieron informes sobre daños materiales o personas lesionadas.

Boca prepara una revancha decisiva en el Maracaná

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó a Brasil con el objetivo de revertir la derrota sufrida en el partido de ida y conseguir la clasificación a la final del certamen continental.

La revancha está programada para este martes a las 21.30, hora argentina, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En ese contexto, el descanso de los futbolistas forma parte de la preparación deportiva. No obstante, no existen elementos confirmados para determinar si los ruidos registrados durante la madrugada afectaron efectivamente el sueño de los integrantes del plantel.

Por otro lado, Juan Román Riquelme también se encuentra en Brasil acompañando a la delegación. El presidente de Boca había sido visto durante la noche del lunes recorriendo las calles de Barra da Tijuca, donde se cruzó con simpatizantes argentinos.

Un episodio que vuelve a poner el foco en la seguridad

La utilización de pirotecnia cerca de los hoteles donde se concentran equipos visitantes tiene antecedentes en el fútbol sudamericano, especialmente en encuentros de eliminación directa.

En este caso, la información disponible no permite establecer si existió una organización previa ni si se realizaron denuncias ante las autoridades locales.

Tampoco se conoció, según la información inicial, una comunicación oficial de Vasco da Gama respecto de lo sucedido.

La definición se traslada al campo de juego

Más allá de lo ocurrido durante la madrugada, Boca deberá concentrarse en el partido ante Vasco da Gama, donde buscará remontar la serie y avanzar a la final de la Copa Sudamericana.

El encuentro comenzará a las 21.30 y determinará cuál de los dos equipos continúa en carrera por el título.

Mientras tanto, quedará por establecer si el episodio registrado en las inmediaciones del alojamiento tendrá alguna derivación institucional o de seguridad.