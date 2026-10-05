María Teresa: recuperaron otra de las motos robadas

Otra de las motocicletas denunciadas como robadas durante los últimos días en María Teresa fue recuperada luego de ser encontrada abandonada en un sector rural de la localidad.

Según informó la Comuna, el vehículo fue localizado por un vecino que advirtió su presencia en un lugar poco habitual y decidió comunicarse con la Policía y la Guardia Urbana Comunal.

Tras recibir el aviso, personal de ambos organismos se dirigió hasta el sector señalado y realizó las verificaciones correspondientes. De acuerdo con la información oficial difundida, se constató que la motocicleta era una de las que habían sido sustraídas días atrás en María Teresa.

Hasta el momento no fueron informados públicamente la marca y el modelo del rodado recuperado, el punto exacto donde fue encontrado ni las circunstancias en las que se había producido su robo.

La Comuna destacó la intervención del vecino que realizó el aviso y señaló que este tipo de colaboración forma parte del esquema de prevención que se desarrolla mediante el programa Ojos en Alerta, junto con la Guardia Urbana, el Centro de Monitoreo y la Policía.

El nuevo procedimiento se conoce después de otro episodio ocurrido en septiembre, cuando una Honda Tornado roja que había sido sustraída del garaje de una vivienda también pudo ser recuperada.

En aquel caso, el análisis de cámaras públicas y privadas permitió reconstruir parte del recorrido del vehículo. La motocicleta fue encontrada escondida entre matorrales y cubierta con pastos en un terreno baldío de calle Santa Fe.

Sin embargo, con la información disponible no puede establecerse que ambos robos estén relacionados. Tampoco se comunicó oficialmente si existen personas identificadas, demoradas o detenidas por el último episodio.

Por otro lado, la recuperación del vehículo constituye una parte del procedimiento, mientras que la investigación deberá determinar quiénes participaron de la sustracción y cómo terminó la motocicleta abandonada en el sector rural.

En este marco, desde la Comuna recordaron que los vecinos pueden realizar avisos a través de Ojos en Alerta, al 15 26-4000, mientras que el teléfono de la Guardia Urbana Comunal es 15 61-6565.

Por el momento no se difundieron nuevos detalles sobre las actuaciones judiciales relacionadas con el caso.