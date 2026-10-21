El futuro deportivo de Mauro Icardi continúa sin definirse. A sus 33 años, el delantero argentino permanece como agente libre desde que terminó su contrato con Galatasaray y, en las últimas semanas, su nombre comenzó a circular entre distintos equipos europeos que buscan reforzar sus planteles.

En España, Valencia y Real Betis aparecen como dos posibles destinos. Sin embargo, las condiciones económicas que habría planteado el futbolista dificultan cualquier avance en las conversaciones.

Valencia habría descartado su contratación por cinco millones de euros

De acuerdo con información difundida por el medio español Tribuna VCF y reproducida por TyC Sports, una persona vinculada a Valencia se habría comunicado con Icardi para conocer su disposición a incorporarse al equipo.

La respuesta atribuida al delantero incluyó una solicitud de cinco millones de euros, aunque no se precisó públicamente si se trataba de un salario anual o de otra condición contractual.

Según esa versión, la cifra llevó al club a interrumpir las gestiones. Hasta el momento, no se conoció una confirmación oficial de las partes involucradas.

El conjunto valenciano atraviesa dificultades en el campeonato español. Bajo la conducción de Javier Aguirre, había convertido apenas seis goles en nueve partidos y se encontraba en el anteúltimo puesto de La Liga, de acuerdo con los datos publicados por la fuente.

La necesidad de incorporar un delantero aparece vinculada a ese rendimiento ofensivo.

Betis también analiza la posibilidad de incorporarlo

El otro equipo mencionado es Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, que evalúa alternativas tras la lesión del delantero colombiano Cucho Hernández.

Según informó La Colina de Nervión, Hernández sufrió una lesión en el sóleo proximal izquierdo durante el encuentro frente a Barcelona y tendría por delante al menos un mes de recuperación.

En ese contexto, Icardi aparece como una de las opciones consideradas para ampliar las variantes ofensivas.

El conjunto sevillano acumula 19 puntos en nueve fechas y, según la información difundida, también afronta compromisos internacionales. La cantidad de partidos y las bajas por lesión explican la búsqueda de refuerzos.

No obstante, tampoco existe confirmación de una oferta formal por parte de Betis. Las condiciones salariales del argentino podrían convertirse en un obstáculo similar al mencionado en Valencia.

El presente de Icardi tras su salida de Galatasaray

El delantero rosarino finalizó su vínculo con Galatasaray el pasado 30 de junio. Durante su etapa en Turquía, registró 77 goles en 134 partidos.

Su salida estuvo acompañada por diferencias respecto de las condiciones de una eventual renovación. La información publicada señala que habría rechazado una propuesta cercana a los cinco millones de dólares anuales, inferior al salario que percibía anteriormente.

Además, la presencia de Victor Osimhen modificó el escenario deportivo dentro del equipo turco.

En los últimos meses también circularon versiones sobre el interés de Tottenham, Everton, Benfica, PAOK, Besiktas y otros clubes de Europa y Sudamérica. Ninguna de esas posibilidades derivó, según la fuente, en una contratación.

Un futuro que sigue abierto

La condición de agente libre permite que Icardi negocie directamente con clubes interesados, aunque cualquier incorporación debe ajustarse a las disposiciones reglamentarias aplicables.

Por ahora, el interés atribuido a Valencia y Betis no se tradujo en un acuerdo. La evolución de las conversaciones dependerá tanto de las necesidades deportivas de los equipos como de las condiciones contractuales que esté dispuesto a aceptar el delantero argentino.