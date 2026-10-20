El Vivero Departamental de General López entregó más de 15.500 árboles a instituciones públicas y entidades de bien común desde su puesta en funcionamiento, según informó la senadora provincial Leticia Di Gregorio. De ese total, 2.000 ejemplares fueron distribuidos durante 2026 en distintas localidades del departamento.

El espacio cuenta con una nueva producción disponible para entregar. Las instituciones interesadas pueden realizar sus solicitudes a través de los canales habituales de contacto de la legisladora. La convocatoria está dirigida a entidades que necesitan incorporar árboles en sus instalaciones o en espacios de uso público.

Las entregas son gratuitas y tienen entre sus destinatarios a escuelas, clubes, iglesias y comunas. Di Gregorio explicó que la finalidad del vivero es exclusivamente institucional y sostuvo que la propuesta busca acompañar tareas de forestación de organizaciones que muchas veces carecen de recursos para llevarlas adelante. En ese sentido, afirmó que el objetivo no es competir con los viveros privados.

Entre los destinos recientes de la producción se encuentra el Área Recreativa Norte (AReN) de Venado Tuerto. Ese espacio recibió ejemplares que serán utilizados en las tareas de forestación previstas para el sector. La actividad del vivero también permite abastecer proyectos de mayor escala, como la conformación de cortinas forestales y la plantación de árboles en áreas recreativas.

Otra línea de trabajo consiste en aportar material vegetal para que las localidades desarrollen su propia producción. Villa Cañás recibió estacas y ejemplares destinados a comenzar la conformación de su futuro vivero municipal. Se trata de una iniciativa que se suma a otras colaboraciones realizadas dentro del departamento.

Anteriormente, las comunas de Chapuy y de Amenábar recibieron material para crear sus propios estaqueros. La senadora señaló que estas entregas apuntan a que cada localidad pueda producir ejemplares y disponga de más herramientas para forestar sus espacios.

La iniciativa departamental comenzó en 2022, durante la gestión del entonces senador Lisandro Enrico, y concretó sus primeras entregas en 2023. Desde entonces, el vivero mantiene una producción permanente. Di Gregorio indicó que decidió dar continuidad al proyecto por los resultados que observa en las localidades alcanzadas.

La producción se concentra principalmente en especies nativas y autóctonas, aunque también incluye variedades exóticas utilizadas con fines ornamentales. Los ejemplares se cultivan de acuerdo con las necesidades de las instituciones y las características de los lugares donde serán plantados. Según expresó la legisladora, el trabajo continuará con nuevas entregas para ampliar la incorporación de árboles en los espacios públicos de General López.

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