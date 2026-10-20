El riesgo país argentino llegó a 710 puntos básicos al inicio de las operaciones del martes, en una jornada de baja para los bonos soberanos. El salto fue de 35 puntos respecto del cierre del lunes, cuando el indicador había terminado en 675 unidades.

La variación equivale a un aumento del 5,2% frente a la rueda anterior. Se trata de un dato de apertura: el nivel alcanzado describe el comienzo de la jornada y no un resultado de cierre.

El movimiento se produjo en un contexto de presión sobre la deuda de los países emergentes. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a diez años, utilizado como referencia para comparar esos títulos, se ubicó en 5,15%.

El riesgo país refleja la diferencia entre el rendimiento de la deuda soberana y el de los títulos estadounidenses de referencia. La caída de los precios de los bonos argentinos, combinada con un rendimiento elevado de esa referencia, amplió la brecha.

En el escenario internacional también sobresalió la cotización del petróleo, que llegó a US$111. El encarecimiento de la energía plantea un riesgo de mayores presiones inflacionarias y alimenta la posibilidad de tasas de interés más altas en Estados Unidos. Esa eventual suba constituye un escenario posible, no una decisión confirmada.

La combinación de esas condiciones externas y la baja de los títulos argentinos marcó el inicio de la rueda. El dato disponible no permite anticipar si el riesgo país sostendría ese nivel durante el resto de las operaciones.

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