La Comuna de María Teresa convocó a proveedores y empresas interesados en participar de un concurso de precios destinado a la adquisición de uniformes de trabajo para el personal comunal.

De acuerdo con la información difundida, las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la sede comunal ubicada en Restituto Alejandre 235. El plazo fijado para la recepción de las ofertas finalizará el miércoles 30 de septiembre de 2026 a las 11.

La apertura de sobres está prevista para la misma jornada y en el mismo horario, según consta en la convocatoria.

Los interesados deberán identificar el sobre con la referencia correspondiente al concurso de precios para uniformes. Además, podrán comunicarse con la administración comunal para solicitar información adicional sobre las condiciones que deberán reunir las propuestas.

Entre los canales difundidos para realizar consultas figura el correo electrónico [email protected] y el teléfono (3462) 15330033.

Por otro lado, el comunicado no precisa el presupuesto destinado a la compra, la cantidad de prendas que serán adquiridas ni sus especificaciones técnicas. Esos aspectos deberán ser consultados en las condiciones o documentación correspondiente al procedimiento.

La compra estará destinada al personal que presta tareas para la administración comunal y forma parte de los procesos de adquisición de indumentaria laboral realizados periódicamente por el gobierno local.

Como antecedente, durante marzo de este año la administración comunal realizó otro procedimiento para adquirir uniformes de trabajo de invierno. En aquella oportunidad, las propuestas se recibieron hasta el 23 de marzo.

En este marco, existe un aspecto administrativo que requiere confirmación. El nuevo comunicado identifica la convocatoria como “Concurso de Precios N.º 2-26”, mientras que esa misma numeración aparece asociada en el sitio institucional al procedimiento realizado en marzo. Por esa razón, antes de presentar una oferta los proveedores deberían consultar la documentación oficial vigente para verificar la identificación correspondiente.

Los interesados tendrán plazo hasta el 30 de septiembre para completar la presentación. Una vez realizada la apertura de sobres, continuará el procedimiento administrativo de evaluación de las propuestas de acuerdo con las condiciones establecidas por la Comuna.