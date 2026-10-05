María Teresa volverá a reunir producciones teatrales de distintos puntos del país con la quinta edición de su Fiesta del Teatro, que se desarrollará el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Centro Cultural Comunal, ubicado en Lavalle 850.

La programación contempla nueve espectáculos distribuidos durante las tres jornadas, con propuestas de música, teatro, magia y títeres. Todas las funciones tendrán entrada a la gorra y durante el encuentro habrá servicio de buffet.

La apertura será el viernes 23 a las 21 con “Salir al sol”, un tributo a Fito Páez interpretado por el grupo local Sin-Bis junto a artistas invitados. El espectáculo recorrerá diferentes canciones de la trayectoria del músico rosarino.

La actividad continuará el sábado 24 desde las 19. Marionetas en Libertad, de Capilla del Monte, presentará “Objetos Perdidos”, una propuesta destinada al público infantil, escrita y dirigida por Martín Ahrens e interpretada por Jenny Van Lerberghe.

A las 20.30 llegará “NEVA”, desde Rosario, con Claudia Capella, Nora Silva y Rodrigo Frías, bajo la dirección de Gabriel Romanelli. La obra se sitúa en San Petersburgo en 1905 y aborda, desde un ensayo teatral, la relación entre el arte y un contexto atravesado por la represión social.

La programación seguirá a las 21.30 con “El rezo de los pies”, una producción de Gualeguaychú dirigida por Jorge Rod. La puesta recupera la historia de Joaquina, una mujer esclavizada que fue rematada y vendida en 1835.

El cierre del sábado estará a cargo de Osqui Guzmán, quien desde las 22 presentará “El Bululú, Antología Endiablada”, un espectáculo unipersonal que combina elementos del romancero español con referencias al universo cultural andino.

El domingo 25, la actividad comenzará a las 19 con “El Gran Merlot presenta El Truco de la Mujer sin Cabeza”, del grupo Kachivachis de Rosario. La propuesta, destinada a las infancias, combina teatro y magia.

A las 20 será el turno de “Sé que me voy”, de Títeres Tongo, también de Rosario. Se trata de una obra para adultos que utiliza teatro y títeres para abordar la amistad, los recuerdos y el duelo.

La producción local tendrá su lugar a las 21, cuando MT Teatro en Movimiento presente “Todavía No”, una versión libre del cuento “Del que no se casa”, de Roberto Arlt. Guillermo Caporalini, Carolina Gardeñes y Liliana Cardoso integran el elenco, bajo la dirección de Jorge Rod y con asistencia de Nora Pérez.

Finalmente, a las 21.30, La Tapera de San Lorenzo cerrará la quinta edición con “Club de Corazones Rotos”, una comedia protagonizada por Gustavo Jorge Chinellato, Claudio D’atilio, Alfredo Deniz y Sergio Mazzacco.

La realización de una quinta edición marca además la continuidad de una propuesta cultural que viene desarrollándose en María Teresa durante los últimos años, combinando producciones locales con compañías invitadas de diferentes ciudades.