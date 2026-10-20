El fiscal Iván Gastón Raposo pidió una sentencia condenatoria contra M. Á. H., acusado de intentar matar a balazos a su vecino C. A. S. en diciembre de 2020. El planteo fue presentado durante los alegatos de clausura realizados el martes 20 de octubre por la mañana en los Tribunales de Venado Tuerto.

El juicio se desarrolla ante la jueza Paula Borrello, con la defensora pública Gisela Figuera a cargo de la defensa. La producción de prueba había concluido el viernes anterior. La Fiscalía solicitó que el imputado sea condenado como autor de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa.

Uno de los ejes del alegato fue la gravedad de las heridas. Según la documentación médica incorporada como prueba acordada entre las partes, el examen del 3 de diciembre de 2020 registró cuatro impactos: uno en el abdomen y tres en distintas regiones de la cabeza. La historia clínica consignó una fractura de mandíbula y una lesión hepática de unos cuatro centímetros.

La víctima fue sometida a una laparotomía exploradora, recibió asistencia respiratoria mecánica durante 48 horas y permaneció 12 días en terapia intensiva. Raposo recordó que una médica declaró que la intervención sobre el hígado le salvó la vida. Para la Fiscalía, la atención médica impidió la muerte por circunstancias ajenas a la voluntad del atacante.

La identificación del agresor fue otro punto discutido. Según el relato de la víctima repasado por el fiscal, un hombre encapuchado lo apuntó en la vereda. Primero lo confundió con un amigo y luego reconoció a su vecino. Sostuvo que hubo un primer intento de disparo fallido antes del forcejeo.

Frente al planteo defensivo sobre esa confusión inicial y la iluminación tenue, Raposo argumentó que existieron un intercambio verbal y contacto físico a corta distancia. También señaló que familiares y una funcionaria recordaron que la víctima identificó al acusado cuando pedía auxilio. Aclaró que esas personas no presenciaron los disparos.

El fiscal valoró además la pericia que detectó nitritos, plomo, bario y antimonio en ambas manos del imputado. Reconoció sus límites: el resultado no identifica por sí solo a quien disparó y los nitritos pueden tener otros orígenes. Admitió también que la escena no estaba totalmente preservada y que, al no secuestrarse el arma, no pudo realizarse un cotejo individual con la munición.

Raposo sostuvo que la intención de matar surge del apuntado previo, la manipulación del arma y los disparos a corta distancia sobre zonas vitales. Sobre los testimonios defensivos vinculados con el trabajo y la vida familiar del acusado, señaló que casi ninguno de esos testigos había presenciado los hechos.

El fiscal también abordó los antecedentes de la víctima, incorporados al debate, que incluyen condenas de 2017 y 2024. Argumentó que no justifican el ataque y que los hechos juzgados después no pueden utilizarse para explicar retrospectivamente los disparos de 2020.

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