Venado Tuerto fue sede de la segunda Jornada Integral sobre Emergencias del Sur de Santa Fe, una actividad que reunió a alrededor de 150 representantes de organismos públicos, municipios, comunas y equipos de intervención. El encuentro se desarrolló el sábado 17 de octubre en el Centro Cultural Municipal, bajo el lema “Cuando la emergencia nos une”.

La propuesta tuvo como objetivo fortalecer la preparación de quienes intervienen ante accidentes, fenómenos meteorológicos y otras situaciones que requieren una respuesta coordinada.

La apertura se realizó en la sala 2 “José Pedroni” y estuvo encabezada por el intendente Leonel Chiarella y el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres. Durante la jornada también participó la ministra de Salud santafesina, Silvia Ciancio.

Capacitación para los equipos de primera respuesta

La convocatoria estuvo dirigida a bomberos voluntarios, personal de protección civil, inspectores, guardias urbanas, fuerzas de seguridad y profesionales de servicios sanitarios públicos y privados.

El programa combinó contenidos técnicos con herramientas destinadas al acompañamiento de las personas afectadas por situaciones de emergencia.

Uno de los ejes fue la coordinación entre instituciones que deben intervenir simultáneamente ante un mismo episodio. En estos escenarios, la comunicación y la distribución de responsabilidades resultan fundamentales para organizar los operativos.

Experiencias de rescate y riesgos climáticos

Entre las exposiciones se presentó la experiencia de la Brigada USAR–ARG en Venezuela, con la participación del subcomandante Facundo Frutero, el oficial inspector Nelson Cisneros, el suboficial mayor Pablo González y los bomberos voluntarios Eric Rodríguez, de Venado Tuerto, y Pablo Medina, de María Teresa.

Por otro lado, los meteorólogos Jorge Giometti y Facundo Azar, integrantes del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT), analizaron el fenómeno El Niño, su evolución y sus posibles efectos.

La incorporación de esta temática permitió abordar la preparación de los equipos de emergencia frente a escenarios de lluvias intensas y otros eventos meteorológicos.

La salud mental también formó parte de la jornada

Otro de los aspectos tratados fue la atención de las personas que atraviesan situaciones críticas.

Osvaldo Bruguera, de ACCEA, expuso sobre primeros auxilios psicológicos y acompañamiento espiritual en emergencias.

Además, Esteban Echesuri, de la APSV, abordó la dimensión humana de las tareas que realizan los servidores públicos.

Patricia Becerra, coordinadora de Salud Mental de la Región Venado Tuerto del Ministerio de Salud, presentó herramientas para intervenir en crisis y urgencias subjetivas.

Estas exposiciones incorporaron una perspectiva que contempla tanto la atención de las víctimas como las exigencias emocionales que enfrentan quienes participan de los operativos.

Participación provincial y regional

En la apertura también estuvieron presentes la secretaria de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha; el jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, Francisco Acrap; el director de la Zona Sur de Protección Civil y Gestión de Riesgo, Pedro Obuljen; el secretario de Vinculación Regional, Roberto Tito Vergé; y el coordinador regional del Seliar 107, Guillermo Roncoli.

El cierre estuvo a cargo del fiscal regional de la 3ª Circunscripción, Mauricio Clavero.

La actividad fue organizada conjuntamente por organismos del Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, SIES 107, APSV, Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto y el municipio local.

Cooperación Seguros también acompañó la convocatoria con obsequios para los asistentes, en el marco de su centenario institucional.

La jornada permitió reunir a diferentes sectores vinculados con la atención de emergencias. No obstante, la información difundida no precisa si del encuentro surgieron nuevos protocolos o acuerdos operativos. Ese será uno de los aspectos a observar para conocer su impacto en la preparación regional.