Boca Juniors se prepara para enfrentar este martes 20 de octubre a Vasco da Gama, en Brasil, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. Una de las principales incógnitas del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena es la presencia de Leandro Paredes, quien busca recuperarse de una lesión muscular.

El capitán xeneize viajó junto al plantel, aunque todavía no está confirmado que pueda disputar el encuentro. Según informó Agencia Noticias Argentinas, el futbolista sufrió un desgarro hace apenas diez días, durante el empate 2-2 frente a Instituto de Córdoba por la duodécima fecha del Torneo Clausura.

La lesión le impidió participar del partido de ida ante Vasco da Gama, disputado en La Bombonera, donde Boca perdió 1-0. Ese resultado también puso fin a una serie de 17 encuentros sin derrotas.

La recuperación de Paredes y la decisión del cuerpo técnico

La posibilidad de contar con Paredes genera expectativas dentro del entorno de Boca, especialmente por su importancia en la organización del mediocampo.

Sin embargo, los plazos habituales de recuperación de un desgarro muscular hacen que su eventual participación deba evaluarse con precaución. La duración de la rehabilitación depende del grado de la lesión, la evolución clínica y las pruebas físicas realizadas al jugador.

Hasta el momento, la información difundida no incluye un parte médico actualizado que confirme el alta deportiva del futbolista.

Por ese motivo, su presencia desde el inicio o su posible ingreso durante el partido continúan siendo alternativas sin confirmación oficial.

Battaglia y Alarcón aparecen como alternativas

En caso de que Paredes no esté en condiciones de jugar, Arruabarrena deberá resolver quién ocupará su lugar en el mediocampo.

Entre las posibilidades mencionadas se encuentran Rodrigo Battaglia, quien viene de atravesar un período de inactividad, y el chileno Williams Alarcón.

La elección dependerá de las condiciones físicas de los futbolistas y del planteo que el entrenador considere más adecuado para afrontar el encuentro.

Boca necesita revertir la serie en Brasil

El equipo argentino llega a la revancha con la necesidad de remontar el 1-0 sufrido como local. Para avanzar directamente a la final deberá ganar por una diferencia de al menos dos goles. Si consigue una victoria por un tanto, la clasificación se definirá mediante penales.

Además de su participación internacional, Boca continúa compitiendo en el Torneo Clausura y la Copa Argentina, en una etapa del calendario que exige administrar las cargas físicas del plantel.

La decisión sobre Paredes será uno de los puntos centrales de la previa. Su eventual regreso podría ofrecer una alternativa adicional en el mediocampo, aunque la prioridad será determinar si está en condiciones de competir sin comprometer su recuperación.