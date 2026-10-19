El presidente Javier Milei defendió la desregulación del sector energético y sostuvo que los cambios impulsados por su Gobierno permitieron aumentar la producción y las exportaciones de petróleo y gas. Durante su participación en la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, en Neuquén, presentó cifras de crecimiento de Vaca Muerta y cuestionó las políticas de las administraciones anteriores.

“Cuando cambiamos las reglas, en menos de tres años, comenzamos a exportar como nunca”, afirmó durante su discurso en el Espacio Duam. Lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Según los datos expuestos por el mandatario, Vaca Muerta pasó de producir unos 310.000 barriles diarios en promedio durante 2023 a superar los 670.000 en agosto de 2026. Para el conjunto del país, indicó que la producción aumentó de unos 635.000 a 932.000 barriles diarios en el mismo período.

Milei sostuvo que ese volumen superó el máximo histórico de 1998 y dejó al país cerca del millón de barriles diarios. También aseguró que las exportaciones de petróleo duplicaron en lo que va de 2026 el promedio de 128.000 barriles por día registrado en 2023.

El Presidente vinculó ese desempeño con la eliminación de controles y restricciones. Entre las medidas, reivindicó la liberación del precio del petróleo mediante el DNU 70/23 y la eliminación del denominado barril criollo. Además, anticipó que el Gobierno esperaba alcanzar las 18.000 desregulaciones hacia fines de octubre.

En su interpretación, los recursos naturales y la capacidad técnica resultan insuficientes para atraer inversiones sin condiciones económicas adecuadas. En ese marco, acusó a los gobiernos anteriores de perjudicar a los productores con controles de precios y tarifas subsidiadas, y cuestionó que la Argentina hubiera recurrido a importaciones de gas pese a sus recursos disponibles.

También afirmó que la balanza energética pasó de déficits de hasta US$ 5.000 millones anuales a un saldo positivo superior a los US$ 10.000 millones. Presentó ese cambio como uno de los factores que, junto con el superávit fiscal, permiten enfrentar un contexto internacional atravesado por conflictos y variaciones en los precios de la energía.

En materia financiera, aseguró que están cubiertas las necesidades correspondientes a vencimientos de deuda por US$ 25.000 millones. Proyectó, además, que el país terminará el año con un superávit comercial cercano a los US$ 30.000 millones. Ambas cifras fueron planteadas por el mandatario durante su exposición.

Tras la actividad en Neuquén, Milei tiene previsto viajar a España. Su agenda en Madrid para el miércoles 21 incluye una disertación en el Nueva Economía Fórum, un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y una reunión con el economista Jesús Huerta de Soto. El regreso está programado para esa noche.