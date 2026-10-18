River Plate vence parcialmente 1-0 a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 del Torneo Clausura, y con ese resultado se ubica en zona de playoffs. Tomás Galván abrió el marcador a los 48 minutos con un potente remate, después de encontrar una pelota de frente tras varios rebotes.

El equipo de Leonardo Ponzio llegó a Córdoba con la necesidad de sumar de a tres: venía de empatar 1-1 con Sarmiento de Junín y había quedado noveno en la zona B, con 17 puntos. En la tabla anual ocupaba el décimo puesto, con 46 unidades, también con la intención de acercarse a los lugares de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Antes del gol, River generó varias oportunidades y encontró una respuesta decisiva en Thiago Cardozo. El arquero de Belgrano le negó dos chances claras a Ángel Correa: primero desvió un puntazo después de un enganche hacia adentro y luego tapó un remate desde el vértice del área chica, tras un rebote.

La jugada arbitral más relevante ocurrió a los 27 minutos. Pablo Dóvalo expulsó inicialmente a Lisandro López por una acción sobre Correa cuando River salía de contragolpe. Sin embargo, después del llamado del VAR y de revisar la secuencia, modificó su decisión por una infracción del delantero sobre el defensor. López siguió en cancha y el juego se reanudó con un bote a tierra.

Belgrano también tuvo ocasiones para ponerse en ventaja. Lucas Zelarayán recibió frente a Santiago Beltrán a los 17 minutos, pero no logró controlar la pelota y el arquero visitante rechazó. Más adelante, Beltrán volvió a intervenir para detener un derechazo de Ramiro Hernández, que había recogido una pelota suelta y girado con velocidad.

River respondió con una llegada de Thiago Almada a los 42 minutos. El mediocampista recibió dentro del área, se acomodó para su pierna derecha y buscó el palo izquierdo de Cardozo con un disparo rasante que salió apenas desviado. Lucas Beltrán también había quedado cerca de convertir tras un centro desde la izquierda.

Ponzio incluyó desde el inicio a Galván, Almada, Correa y Lucas Beltrán. En defensa jugaron Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Francisco Ortega. Marcos Acuña quedó fuera del banco de suplentes a último momento por una lesión.

El conjunto de Ricardo Zielinski afrontó el encuentro desde la tercera posición de la zona B, con 22 puntos, después de vencer 2-0 a Racing en Avellaneda. Con la clasificación a la Libertadores asegurada por su conquista del Apertura, Belgrano buscaba una victoria que le permitiera alcanzar a Rosario Central y Argentinos Juniors en la cima.

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