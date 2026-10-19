El Gobierno de Venado Tuerto inauguró la renovación del alumbrado público de calle Castelli, entre Rivadavia y Lussenhoff. La intervención comprendió el recambio de 120 artefactos por tecnología LED en una arteria que conecta los barrios Centro I, Norte y Malvinas Argentinas.

Los trabajos fueron ejecutados en conjunto por el municipio y la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto. El recambio abarcó la totalidad del alumbrado del tramo y reemplazó los artefactos de la marca Italavia que estaban instalados en ese sector.

La renovación busca mejorar la iluminación de calzadas y veredas y hacer más eficiente el consumo energético. Las nuevas luminarias cuentan con controladores electrónicos que permiten regular su funcionamiento y distribuir la luz de manera más uniforme sobre los espacios de circulación.

De acuerdo con las especificaciones del fabricante, los equipos mantienen su rendimiento lumínico durante la vida útil indicada. Esa característica forma parte de las prestaciones de la tecnología incorporada; la información disponible no precisa cuánto ahorro energético representará el recambio ni incluye mediciones posteriores a la instalación.

De la inauguración participó el presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini, junto con autoridades de la Cooperativa Eléctrica, concejales e integrantes del gabinete municipal. También estuvieron presentes representantes de las comisiones vecinales y vecinos del sector, que acompañaron la puesta en funcionamiento de las luminarias.

La obra se incorpora al plan de reconversión del alumbrado público que lleva adelante la gestión del intendente Leonel Chiarella. En este caso, la intervención se concentró en un corredor compartido por tres barrios, con el objetivo de mejorar la visibilidad nocturna y las condiciones de circulación.

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