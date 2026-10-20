Venado Tuerto se prepara para incorporar una nueva alternativa de formación universitaria. A partir del miércoles 28 de octubre comenzará la preinscripción digital a Ingeniería Agronómica, carrera de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que tendrá una sede en la ciudad.

El período para realizar el trámite se extenderá hasta el 13 de noviembre de 2026 y estará dirigido a quienes deseen iniciar sus estudios durante el ciclo académico 2027.

La iniciativa surge de un trabajo conjunto entre el Gobierno de Venado Tuerto, la Escuela Salesiana Don Bosco y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, con el propósito de ampliar la oferta educativa universitaria en el sur santafesino.

Una jornada informativa antes de la inscripción

Como parte de las actividades de ingreso, el martes 27 de octubre, desde las 17, se desarrollará una jornada de ambientación en el Colegio Salesiano Don Bosco.

El encuentro estará destinado a jóvenes de Venado Tuerto y localidades cercanas interesados en conocer la carrera, sus características y el procedimiento de inscripción.

Durante la actividad se brindará orientación sobre el Campus Virtual, las Comunidades UNR y los pasos administrativos que deberán completar los futuros ingresantes.

Además, los participantes tendrán la posibilidad de recorrer las instalaciones y conocer el predio donde se desarrollará parte de la propuesta académica.

Desde la organización aclararon que la jornada informativa y la preinscripción son dos instancias diferentes. La primera se realizará el 27 de octubre, mientras que el registro digital comenzará al día siguiente.

Una oportunidad para estudiantes de la región

La concejal Gisela Pouillastrou, integrante del equipo que coordina la implementación local, destacó la importancia de acercar la formación universitaria a los jóvenes del departamento General López.

Según explicó, el objetivo es que quienes viven en Venado Tuerto y localidades de la región puedan evaluar la posibilidad de estudiar Ingeniería Agronómica sin necesidad de trasladarse permanentemente a otra ciudad.

La edil también señaló que la jornada permitirá conocer las instalaciones, realizar consultas y recibir asesoramiento antes de iniciar el trámite digital.

En este marco, la propuesta adquiere relevancia para una región donde la actividad agropecuaria tiene una presencia significativa en la producción y la economía local.

Cómo realizar la preinscripción

Quienes estén interesados deberán completar el procedimiento digital dentro del plazo establecido por la universidad.

Una vez finalizada esa etapa, se realizará la inscripción presencial definitiva, para la cual será necesario presentar la documentación correspondiente.

Por el momento, la información difundida no precisa la fecha de esa instancia ni los horarios definitivos de cursado. Esos detalles deberán consultarse mediante los canales oficiales de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Toda la información sobre el ingreso se encuentra disponible en:

https://fcagr.unr.edu.ar/ingresantes-venado

La apertura de esta propuesta representa una nueva opción académica para quienes buscan formarse en una disciplina vinculada directamente con el desarrollo productivo regional.

El próximo paso será la jornada del 27 de octubre, donde los interesados podrán resolver sus consultas antes de que se habilite formalmente la preinscripción.