El presente deportivo de River Plate volvió a instalar un nombre conocido en las conversaciones sobre el futuro del equipo: Ramón Díaz. El entrenador, que condujo al club en tres etapas, aparece como una de las alternativas mencionadas para reemplazar a Leonardo Ponzio, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su contratación.

La posibilidad surge en un contexto de resultados que complicaron las aspiraciones del conjunto de Núñez. Después del empate 1 a 1 frente a Sarmiento, River quedó octavo en la tabla anual y noveno en la Zona B del Torneo Clausura 2026, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

En este escenario, el nombre de Díaz invita a repasar su última experiencia en el club, una etapa que comenzó con expectativas, atravesó dificultades deportivas y terminó con dos conquistas antes de una salida inesperada.

El regreso después del descenso y un primer año irregular

Ramón Díaz volvió a River a fines de noviembre de 2012 para reemplazar a Matías Almeyda. Su regreso se produjo después del retorno del club a Primera División y marcó el inicio de un nuevo proceso deportivo.

Su presentación terminó con una victoria por 2 a 0 frente a San Martín de San Juan. Durante el primer semestre de 2013, River logró mantenerse entre los protagonistas del campeonato, aunque finalmente terminó segundo, a tres puntos de Newell's.

La segunda parte del año fue diferente. La salida de David Trezeguet y las dificultades para sostener los resultados condicionaron al equipo, que finalizó décimo en el Torneo Inicial, con 21 puntos.

Además, durante ese período se produjo un cambio institucional: Rodolfo D'Onofrio asumió la presidencia del club y mantuvo a Díaz en su cargo, aunque con una modificación de las condiciones contractuales.

El 2014 que terminó con River campeón

El equipo recuperó protagonismo durante el primer semestre de 2014. Con Fernando Cavenaghi y Teófilo Gutiérrez como referencias ofensivas, River consiguió una campaña que lo llevó a conquistar el Torneo Final.

Entre los resultados destacados estuvo la victoria ante Boca en La Bombonera y la goleada por 5 a 0 frente a Quilmes en la última fecha, que aseguró el campeonato.

El título significó el regreso de River a lo más alto del fútbol argentino después de seis años sin conquistar un torneo de Primera División.

Pocos días después, el equipo también venció a San Lorenzo por 1 a 0 en la Copa Campeonato, con un gol de Germán Pezzella, y sumó otro trofeo.

Una renuncia que abrió el camino a Gallardo

A pesar de los resultados, la relación entre Ramón Díaz y la conducción institucional atravesaba diferencias. Las tensiones con D'Onofrio, vinculadas a cuestiones contractuales y declaraciones públicas, formaron parte del escenario previo a su salida.

A fines de mayo de 2014, el entrenador presentó su renuncia, pocos días después de conquistar los dos títulos. La decisión puso fin a su tercer ciclo y abrió una nueva etapa para River.

Posteriormente asumió Marcelo Gallardo, quien encabezaría uno de los períodos más importantes de la historia deportiva de la institución.

¿Puede volver Ramón Díaz a River?

Doce años después, el nombre del riojano vuelve a circular ante la posibilidad de un cambio de entrenador. Su trayectoria y conocimiento del club aparecen como antecedentes en las versiones periodísticas.

Sin embargo, no hay un anuncio institucional que confirme negociaciones avanzadas ni una fecha para una eventual incorporación.

Por ahora, River continúa enfocado en sus compromisos deportivos, mientras la posibilidad de un cuarto ciclo de Ramón Díaz permanece abierta en el terreno de las versiones.