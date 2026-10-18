La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario confirmó el rechazo del amparo presentado por el Fideicomiso Damfield Funes contra las decisiones provinciales que paralizaron el emprendimiento y revocaron sus autorizaciones hídricas. La resolución mantiene abierto el debate de fondo, que continúa por la vía contencioso-administrativa.

El tribunal consideró que la complejidad técnica del caso supera las posibilidades de una acción de amparo, un procedimiento excepcional y abreviado. Para resolver la controversia, señaló que hace falta un proceso más amplio, con producción de pruebas y pericias específicas.

Entre los aspectos que requieren ese análisis figuran el balance hídrico, las cotas de drenaje y la incidencia del proyecto sobre el sistema de la presa del arroyo Ludueña. Por eso, la confirmación del rechazo no equivale a una conclusión definitiva sobre el impacto hídrico del emprendimiento ni sobre la legalidad de las decisiones administrativas cuestionadas.

La Cámara también se refirió al relevamiento topográfico oficial presentado por los desarrolladores. Sus resultados son controvertidos por la Provincia y, según explicó el tribunal, su interpretación exige una evaluación técnica que no puede realizarse con las limitaciones probatorias del amparo.

La discusión judicial sigue en el ámbito contencioso-administrativo, donde el fideicomiso cuestiona la revocación de las autorizaciones que había recibido. Esa vía permite ampliar el examen de los antecedentes administrativos, los estudios técnicos y los fundamentos de las medidas provinciales.

En paralelo, la Provincia mantiene actuaciones administrativas vinculadas con el proyecto. Una intimación de Fiscalía de Estado exige restituir las condiciones originales de los terrenos intervenidos, una medida que también fue objetada por los desarrolladores.

Desde el fideicomiso sostienen que esa exigencia fue impulsada por un funcionario sin competencia ambiental ni hidráulica. Además, cuestionan que la intimación no precise los daños que se pretende remediar ni los trabajos necesarios para hacerlo. Esos planteos forman parte de la posición de los desarrolladores y no constituyen conclusiones del fallo.

Los responsables del emprendimiento también señalan como antecedente una autorización para el movimiento y extracción de suelos otorgada en abril de 2024, durante la gestión de Maximiliano Pullaro. A su entender, ese permiso no fue debidamente considerado al exigir después la restitución del terreno.

Así, el rechazo del amparo resuelve la suerte de ese recurso, mientras continúa la controversia sobre las decisiones provinciales. La evaluación integral de los aspectos hídricos y de las objeciones del fideicomiso queda pendiente de los procedimientos que permitan incorporar la prueba técnica requerida.