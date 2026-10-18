Boca y Banfield disputarán la segunda semifinal de la Copa Argentina el 14 de noviembre a las 19 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. La organización del torneo confirmó la sede del encuentro que definirá a uno de los finalistas.

El ganador se medirá por el título con el vencedor del cruce entre Atlético Tucumán y Platense, que jugarán la otra semifinal en el Estadio Padre Martearena de Salta. La sede de la final todavía no está confirmada.

El partido entre el Xeneize y el Taladro será el primero de esta edición de la Copa Argentina en disputarse en el estadio mendocino, que tiene capacidad para 42.500 espectadores. Para Boca se trata de una cancha con varios antecedentes en el certamen; para Banfield será su estreno allí dentro de esta competencia.

El historial de Boca en el Malvinas Argentinas es favorable: avanzó en seis de las siete series que disputó por la Copa Argentina. Su única eliminación en ese escenario fue ante Rosario Central, en los octavos de final de 2017.

La presentación más reciente del equipo en ese estadio por el torneo fue en 2024, cuando superó a Talleres después de una extensa definición por penales. Ese antecedente se suma a un recorrido que tendrá un nuevo capítulo frente a Banfield, esta vez con un lugar en la final en juego.

El Taladro, dirigido por Pedro Troglio, llegó a esta instancia después de atravesar cuatro rondas. En su debut goleó a Real Pilar y luego necesitó los penales para resolver cada una de las siguientes eliminatorias.

Por esa vía dejó en el camino a San Martín de Tucumán, Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra. Así consiguió el pase a la semifinal que ahora tiene escenario y horario definidos.

La fecha del encuentro coincide con una ventana FIFA. Esa superposición abre la posibilidad de que las convocatorias a selecciones afecten la disponibilidad de futbolistas, aunque no permite dar por confirmadas ausencias para el cruce.

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