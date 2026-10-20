La jueza Paula Borrello dispuso prisión preventiva por 30 días para W. N. G., de 21 años, acusado de un intento de robo y un posterior robo en la agencia de turismo Kaiken, ubicada en avenida Alem al 100, en Venado Tuerto. La medida podrá revisarse a pedido de las partes.

La detención cautelar fue solicitada por el fiscal Iván Raposo, coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos, junto con la fiscal subrogante Larisa Barucca. El imputado, asistido por el defensor público Agustín Dutto, se abstuvo de declarar.

La acusación más grave corresponde al ingreso del 12 de octubre, alrededor de las 21:45. Según la Fiscalía, el autor trepó un tapial para acceder al patio interno, desconectó el sensor de la alarma e interrumpió el suministro eléctrico. Luego utilizó una amoladora para forzar la cerradura de una puerta.

En ese episodio, la Fiscalía le atribuye la sustracción de 24.000 dólares y un lingote de oro guardados en una caja fuerte, además de una notebook HP que estaba en un cajón. Por este hecho, el joven fue imputado como autor de robo calificado por escalamiento.

El propietario denunció daños en la caja fuerte, las cámaras, los cajones, los vidrios y un televisor. Detectó lo ocurrido el martes 13 por la mañana. Un informe de la empresa de monitoreo señaló que la central de alarma y el comunicador estaban arrancados y que el sistema no había reportado el corte de energía.

Las cámaras vecinas permitieron reconstruir parte de los movimientos. Los registros muestran a un hombre que salta el tapial lindante a las 21:42. A las 22:17, una cámara del patio lo capta acercándose con el rostro cubierto por una caja de cartón, antes de perder señal. A las 00:05, sale por el mismo tapial con una mochila y corre por Alem hacia Garibaldi. El informe policial aclara que esas imágenes no permiten identificarlo por sus rasgos.

El primer episodio investigado ocurrió el 6 de octubre, cerca de las 20:30. Según la imputación, el acusado actuó junto con otro hombre todavía no identificado. Ambos forzaron las bisagras de una ventana y uno intentó ingresar, pero huyó al activarse la alarma, sin llevarse elementos. La Fiscalía atribuyó al joven la coautoría de robo simple en grado de tentativa.

Una filmación interna de 23 segundos permitió observar parcialmente el rostro, la ropa y un tatuaje en la mano derecha de quien se asomó por la ventana. La Policía consignó similitudes con una fotografía del imputado, aunque advirtió que el cotejo era descriptivo y estaba limitado por la calidad de las imágenes.

El joven fue aprehendido el viernes 16, alrededor de las 20:45, en San Luis y Salvadores. Tenía una orden de detención desde el 13 de octubre y fue imputado tres días después de su captura. La investigación continúa para identificar al otro involucrado en el primer hecho.

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