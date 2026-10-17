Detuvieron a un joven de Villada tras un control de tránsito

Un joven oriundo de Villada fue detenido este sábado 17 de octubre, luego de un procedimiento de tránsito que derivó en una causa por resistencia a la autoridad. El Volkswagen Gol en el que viajaba junto con otros tres jóvenes fue remitido al corralón municipal por las infracciones constatadas.

Según la información policial consignada en el material disponible, el episodio comenzó minutos después de las 5, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico observaron el automóvil circulando a contramano por calle Santa Fe, a la altura de la intersección con Entre Ríos. Los agentes realizaban un patrullaje preventivo y utilizaron balizas y sirenas para interceptarlo.

En el vehículo iban cuatro jóvenes de entre 20 y 24 años, todos de Villada. Tras detener la marcha del auto, los policías solicitaron la intervención de Control Urbano para realizarle un test de alcoholemia al conductor.

De acuerdo con las actuaciones policiales, el conductor no colaboró con la prueba y mantuvo una actitud hostil hacia los inspectores y los efectivos. La información disponible no consigna un resultado de alcoholemia, por lo que no permite establecer si había consumido alcohol.

El parte también atribuye a los ocupantes insultos contra el personal. En particular, señala que quien sería el propietario del automóvil habría realizado gestos obscenos hacia una oficial y amenazado a los agentes con hacerles perder sus puestos de trabajo mediante la intervención de su abogado. Estas conductas corresponden a la versión asentada por la policía.

Durante el procedimiento, los efectivos esposaron, en presencia de testigos, a quien las actuaciones identifican de manera condicional como el conductor. En la requisa se le secuestraron un teléfono celular, una billetera con documentación, tarjetas de crédito y una suma de dinero inferior a 11.000 pesos.

Tras consultar a la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la formación de una causa caratulada como resistencia a la autoridad y se ordenó la detención del principal implicado. Aunque el relato del operativo menciona la aprehensión de los involucrados, no precisa cuál fue la situación posterior de los otros tres ocupantes del automóvil.