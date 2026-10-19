El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) prevé emitir a fines de noviembre de 2026 el fallo sobre la disputa por el título de la Copa Africana de Naciones 2025. Senegal ganó la final por 1-0, pero la Confederación Africana de Fútbol (CAF) luego le dio el partido por perdido y adjudicó el campeonato a Marruecos.

La resolución llegará tras la apelación presentada por la federación senegalesa contra esa medida. El tribunal deberá determinar si mantiene la decisión administrativa que favoreció a Marruecos o si Senegal recupera el título obtenido en el campo de juego.

Según informó el TAS, los árbitros decidieron elaborar un laudo completo que incluya los fundamentos jurídicos de la resolución. Ese trabajo demandará varias semanas. Por eso, el plazo anunciado para fines de noviembre constituye una estimación del organismo y no una fecha exacta de publicación.

El tribunal ya había anticipado el 8 de octubre que resolvería el caso después de una reunión celebrada en Lausana, Suiza. El nuevo anuncio precisó el período en el que espera dar a conocer su decisión, mientras sigue pendiente la definición de la controversia.

El conflicto se originó en la final disputada en enero. Con el marcador 0-0, el árbitro sancionó un penal para Marruecos, anfitrión del torneo, sobre el cierre del tiempo reglamentario. En desacuerdo con esa decisión, los futbolistas senegaleses abandonaron momentáneamente el campo, aunque luego regresaron y el encuentro continuó.

Brahim Díaz falló el penal y Senegal terminó imponiéndose por 1-0. Sin embargo, en marzo la CAF aceptó el reclamo de la federación marroquí y modificó el resultado: declaró la derrota de Senegal por incomparecencia y registró un triunfo de Marruecos por 3-0.

La confederación fundamentó esa decisión en los artículos 82 y 84 del reglamento de la competencia. Según su resolución, la conducta del seleccionado senegalés constituía un incumplimiento de esas disposiciones. La federación senegalesa rechazó la medida y recurrió al TAS para impugnarla.

La Junta de Apelaciones también revisó otras sanciones relacionadas con los incidentes de la final. Redujo a dos partidos, uno de ellos en suspenso, la suspensión de Ismaël Saibari y anuló la multa de 100.000 dólares que pesaba sobre el futbolista.

Además, disminuyó a 50.000 dólares la multa a la federación marroquí por el incidente con los alcanzapelotas y a 10.000 dólares la correspondiente al uso de un láser. En cambio, mantuvo la penalización de 100.000 dólares por la interferencia en la zona de revisión del VAR. La adjudicación del campeonato a Marruecos continúa sujeta al resultado de la apelación senegalesa.