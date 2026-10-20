Berabevú celebrará la XX Fiesta Provincial del Maíz con dos encuentros en el Club 9 de Julio: una jornada de capacitación para el sector agropecuario, el miércoles 21 de octubre, y la noche central de espectáculos, el sábado 24. La programación reunirá propuestas técnicas, artísticas y gastronómicas.

La actividad del miércoles comenzará a las 20. Según el programa anunciado, participarán representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe y el climatólogo Leonardo De Benedictis, quien presentará proyecciones climáticas. Durante el encuentro también se ofrecerá un servicio de catering para los asistentes.

La jornada técnica será la primera de las dos convocatorias previstas para esta edición. Su propuesta estará centrada en contenidos destinados al sector agropecuario, mientras que el sábado la celebración tendrá una programación orientada a toda la familia.

La noche central comenzará el 24 de octubre a las 20:30, también en las instalaciones del club. La grilla incluye presentaciones de escuelas de danzas locales y zonales, la actuación musical de Voces de Godeken y un espectáculo de humor a cargo de Popo Giaveno. Además, habrá servicio de buffet.

Desde la organización informaron que las entradas anticipadas para la noche de espectáculos ya están disponibles y tienen un valor de $10.000.

La fiesta cuenta con el acompañamiento de la Comuna de Berabevú, bajo la gestión de Leo Bagnasco; la Cooperativa Agrícola de Berabevú Ltda.; ACA y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

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