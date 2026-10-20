La selección argentina femenina sub 17 derrotó 2 a 0 a Nueva Zelanda este martes, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial que se disputa en Marruecos. Mercedes Diz convirtió los dos goles del equipo dirigido por Christian Meloni, que consiguió su primera victoria en el torneo y mantiene las posibilidades de avanzar de ronda.

El resultado permitió recuperarse de la derrota por 2 a 1 ante Alemania en el debut. Con tres puntos acumulados, Argentina llegará al cierre de la fase de grupos con la oportunidad de asegurar su clasificación mediante un triunfo frente al seleccionado local.

El encuentro ante Marruecos está previsto para el viernes 23 de octubre, desde las 15. Será la última presentación del conjunto nacional en esta etapa y definirá su continuidad en la competencia. El formato del Mundial otorga el pase a los dos primeros equipos de cada uno de los seis grupos y a los cuatro mejores terceros.

Ante Nueva Zelanda, Argentina abrió el marcador cerca del descanso. A los 42 minutos del primer tiempo, Diz, delantera de River Plate, definió de cabeza y puso el 1 a 0. Esa ventaja le permitió al equipo de Meloni cerrar la primera mitad por delante en el resultado.

El conjunto argentino generó varias oportunidades para ampliar la diferencia. El segundo gol llegó a los 68 minutos de partido, nuevamente a través de Diz, que esta vez convirtió con una volea y estableció el 2 a 0 definitivo.

Con un gol en cada tiempo, la atacante resolvió el marcador de una victoria que dejó a Argentina en carrera por la clasificación. Nueva Zelanda, en tanto, permaneció sin puntos después de las dos primeras jornadas.

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