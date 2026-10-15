Una concentración en la plazoleta 26 de Abril de Venado Tuerto reunió a vecinos, representantes sindicales y concejales en defensa de la universidad pública y en rechazo a las políticas económicas y educativas del presidente Javier Milei. La protesta se desarrolló en la esquina de Mitre y Casey, en el marco de una jornada de movilizaciones nacionales por el financiamiento universitario.

La convocatoria tuvo como consigna “Unir las luchas” y buscó reunir los reclamos de jubilados, personas endeudadas, personas con discapacidad y estudiantes. Durante el encuentro también se planteó la necesidad de rechazar el DNU 70/23, entre otras demandas dirigidas al Gobierno nacional.

Participaron los concejales de Ciudad Futura Bruno Taddia y Florencia Giacometti, los referentes de la CGT Regional Claudio Covicchi y Cristian Viano, y Víctor Ubaltón, de La Bancaria. También hubo presencia de dirigentes justicialistas y trabajadores de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Carla Carrizo, delegada del personal no docente de la Facultad Regional Venado Tuerto de la UTN, explicó que la participación de ese sector respondió tanto al reclamo universitario como a la decisión de acompañar demandas de otros sectores. En su intervención sostuvo que la crisis del financiamiento educativo se profundizó y vinculó esa situación con las dificultades que atraviesan la salud, las personas con discapacidad y los jubilados.

La representante gremial afirmó que los salarios del personal no docente están por debajo de la línea de pobreza y señaló especialmente las dificultades de las categorías iniciales. Según su planteo, durante tres años los incrementos salariales quedaron por debajo de la inflación, hasta llevar a los trabajadores a una situación crítica. También advirtió que la falta de respuesta estatal pone en riesgo la educación pública.

Ubaltón fue otro de los oradores: cuestionó la gestión de Milei y llamó a recordar sus decisiones al momento de votar. Entre los manifestantes también hubo carteles dirigidos a representantes políticos, con reclamos por su actuación frente a las medidas del Ejecutivo nacional.

Por su parte, el intendente Leonel Chiarella expresó su defensa de la universidad pública mediante una publicación en redes sociales. Allí sostuvo que esas instituciones son fundamentales para el desarrollo argentino y destacó su aporte a la formación de profesionales en distintas disciplinas.

En ese mensaje, Chiarella reclamó el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso y afirmó que existe un fallo judicial que obliga a aplicarla. Su planteo vinculó el respaldo a la educación superior estatal con la demanda de hacer efectivo el financiamiento. “El camino es simple: hay que cumplir la ley”, concluyó en su publicación.

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