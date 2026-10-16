El Colegio Taller de Nazareth de Venado Tuerto inauguró una sala de streaming destinada a la producción de contenidos audiovisuales de sus estudiantes. El espacio permitirá incorporar nuevas herramientas a las actividades de comunicación de los niveles primario y secundario, que ya cuentan con una trayectoria vinculada a la radio escolar.

La sala lleva el nombre de “Prof. Ariel Avalis”, en reconocimiento a uno de los principales impulsores de aquella experiencia radial, iniciada hace más de dos décadas. Avalis estuvo presente en la ceremonia y participó del descubrimiento de la placa junto con docentes y directivos que acompañaron los primeros pasos de la radio.

La apertura incluyó una primera transmisión en vivo protagonizada por estudiantes del Taller de Producción Periodística del secundario y del Taller de Streaming del primario. Ambos grupos utilizaron el nuevo estudio para compartir el trabajo realizado dentro de la institución y presentar esta etapa del proyecto de comunicación escolar.

Durante el programa, los alumnos repasaron el recorrido de la radio, desde sus comienzos hasta la incorporación de recursos audiovisuales. También contaron detalles del proceso que permitió concretar la sala. La emisión pudo seguirse desde las aulas y a través del canal de YouTube del colegio, lo que permitió que la comunidad educativa participara de la actividad por distintas vías.

El acto se realizó el viernes y reunió a autoridades, docentes y alumnos de ambos niveles. La bienvenida estuvo a cargo de Patricia Pisari y Alexis Mussetto, directivos del secundario; Rosana Parera, del primario, y la representante legal María Rosa Ugalde.

Tras el descubrimiento de la placa, el padre Diego Cavanagh bendijo el estudio. Luego se realizó el corte de cintas que formalizó la apertura del espacio y dio paso a su puesta en funcionamiento con la participación de los estudiantes.

La inauguración también reunió a integrantes de los primeros proyectos radiales del colegio. Su presencia vinculó la nueva sala con una experiencia que se mantuvo durante más de veinte años como ámbito de aprendizaje y expresión estudiantil.

Con la incorporación del streaming, esa propuesta suma la posibilidad de producir y compartir imágenes, además de sonido. El nuevo espacio está orientado a actividades de expresión oral, trabajo en equipo, creatividad y manejo de herramientas digitales, con participación de alumnos de primaria y secundaria en la elaboración de contenidos para la comunidad.

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