Venado Tuerto tendrá este jueves 15 de octubre una concentración en defensa de la educación pública y gratuita, en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria. La convocatoria es a las 18 en la Plazoleta Mitre y Casey y está organizada por el grupo Venadenses por la Democracia.

La jornada nacional reclama mejores salarios docentes y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El encuentro central está previsto frente al Congreso de la Nación, con convocatorias también en distintas ciudades del país.

En Venado Tuerto, la actividad se realizará bajo la consigna “Unir las luchas”. Además de acompañar las demandas universitarias, la organización busca reunir otros reclamos sectoriales e invita a participar a jubilados, personas endeudadas, personas con discapacidad y estudiantes.

El llamado propone compartir la convocatoria y asistir en grupo. Entre sus objetivos, los organizadores también plantean que se deje sin efecto el DNU 70/23. El material de difusión cierra con el lema “Por la educación, la soberanía y la democracia”, que expresa el alcance de la convocatoria local.

La movilización se inscribe en un conflicto por el financiamiento universitario que también llegó a la Justicia. El juez federal Martín Cormick hizo lugar al amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En su evaluación, el magistrado consideró que el Poder Ejecutivo utilizó un mecanismo que, en los hechos, funcionó como un nuevo veto a una ley que el Congreso había ratificado con mayoría agravada. Ese cuestionamiento forma parte del trasfondo judicial del reclamo que vuelve a las calles.

Desde el sector universitario sostienen que las demandas continuarán mientras no se cumpla la normativa vigente. La concentración en Venado Tuerto acompañará ese pedido y sumará las consignas planteadas por la organización local.

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