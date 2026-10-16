La Navidad Blanca de Firmat dio un nuevo paso hacia su reconocimiento oficial. La Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó media sanción al proyecto de ley que propone declarar Fiesta Provincial a esta celebración, que en diciembre de 2026 tendrá su décima edición consecutiva.

La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Leo Calaianov, junto al intendente de Firmat, Leonel Maximino; el presidente del Centro Económico, Miguel Garrofé; y la concejala Alina Vargas.

El objetivo es otorgarle un reconocimiento institucional a una propuesta que, a lo largo de los años, fue incorporando actividades culturales, comerciales y recreativas, con participación de vecinos, emprendedores y artistas de la ciudad y la región.

Una celebración que reúne cultura y comercio

La Navidad Blanca se convirtió en una de las propuestas que forman parte del calendario de actividades de fin de año en Firmat.

Su programación combina espectáculos musicales, gastronomía, propuestas culturales y actividades destinadas a distintos públicos. Además, representa una oportunidad para que comerciantes y emprendedores locales presenten sus productos y servicios.

Otro de los aspectos que destacan quienes impulsan la iniciativa es la participación de artistas de Firmat y localidades cercanas, que encuentran en esta celebración un espacio para compartir sus producciones con el público.

Desde el sector comercial, la realización de este tipo de encuentros también busca incentivar la circulación de visitantes y el movimiento económico durante diciembre, un período de actividad para numerosos rubros.

Qué significa convertirse en Fiesta Provincial

La media sanción representa un avance legislativo, aunque todavía no implica que la Navidad Blanca haya obtenido oficialmente la denominación de Fiesta Provincial.

Para que el reconocimiento se concrete, el proyecto deberá ser tratado y aprobado por la Cámara de Senadores de Santa Fe y completar el procedimiento correspondiente para convertirse en ley.

De alcanzar ese objetivo, la celebración sumaría un reconocimiento institucional que sus impulsores consideran importante para ampliar su difusión dentro de la provincia.

Sin embargo, el material difundido no especifica si la iniciativa contempla financiamiento provincial, asistencia para la organización o nuevas obligaciones para las instituciones participantes.

Una décima edición con expectativas de crecimiento

La próxima Navidad Blanca tendrá una particularidad: marcará diez ediciones consecutivas de una propuesta que reúne actividades artísticas, gastronómicas y comerciales.

En ese contexto, el tratamiento legislativo llega en un año significativo para los organizadores y las instituciones que acompañan el evento.

La intención de sus impulsores es que el reconocimiento permita fortalecer la presencia de Firmat dentro del calendario turístico y cultural santafesino.

Por el momento, la iniciativa cuenta con la aprobación de Diputados y resta conocer cuándo será incorporada al temario del Senado provincial.

Mientras continúa ese proceso, Firmat se prepara para una nueva edición de la Navidad Blanca, con la expectativa de sumar próximamente su reconocimiento como Fiesta Provincial.